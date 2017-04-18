Erdoğan'a Gollum benzetmesi davasında beraat çıktı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Yüzüklerin Efendisi filmindeki ‘Gollum’ karakterinin fotoğraflarının yan yana konulduğu bir ‘caps’ paylaştığı için yargılanan doktor Bilgin Çiftçi beraat etti.

Evrensel’den Eda Yıldırım’ın haberine göre, Çiftçi, “Başından beri söylediğimiz şey buydu. Bu davanın zaten hiç açılmaması gerekiyordu. Ama açıldıktan sonra sonucun beraat olması gerektiğini söylemiştik” dedi.

Bu tür kararlara ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Çiftçi, “Hem adalete karşı oluşan güvensizliğin azalması hem Türk yargısının prestiji için böyle kararların olması gerekiyor” dedi. Çiftçi, hakkındaki “Memuriyetten men” kararının iptali için idare mahkemesinde devam eden davanın da bu mahkemeden çıkacak kararı beklediğini söyledi.

Doktor Bilgin Çiftçi’nin avukatı Hicran Danışman, davanın uluslararası kamuoyunda oldukça tartışıldığını hatırlattı.

Dosyaya iki yıl boyunca çok çalıştıklarını, Yüzüklerin Efendisi filminin tüm serilerini defalarca izlediklerini belirten Danışman, “Esasen bu tür davaları toplumsal muhalefetin üzerinde bir susturma aracı olarak görüyoruz. Mahkemenin tarafsızlığı ve bağımsızlığı konusunda kamuoyunda güvensizliğin olduğu böylesi bir süreçte paylaşımın eleştiri sınırlarında olduğu bahisle beraat kararı verilmesi sadece müvekkilim açısından değil, toplum açısından da sevindirici bir karar” yorumunu yaptı. Başından beri bu davada Gollum’u savunduklarını söyleyen Danışman, “Bu anlamda Gollum’un da itibarını kurtarmış olduk. Müvekkil memuriyetine de geri dönerse demokrasimiz adına utanılacak olan bu süreçten geri dönülmüş olacaktır” diye konuştu.