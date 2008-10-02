Erdoğan'a 'gel canım' çağrısı

Baykal tuş olmak istiyor

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, partisinin Antalya teşkilatındaki bayramlaşma töreninde, televizyonda kendisiyle tartışma önerisini geri çeviren Başbakan Erdoğan'a yüklendi.Parti binası önündeki kalabalığa seslenen Baykal, “Başbakan diyor ki, ‘Ben Deniz Baykal ile televizyona çıkarsam, kendisi prim yapar.’ Canım bu kadar karamsar olma kendin hakkında. Senin de söyleyeceklerin vardır. Niye kendine güvenmiyorsun, niye kendine inanmıyorsun? Başlangıçta havlu atmışsın. Belki sen prim yaparsın, geliver canım" diye konuştu.