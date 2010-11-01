-ERDOĞAN'A FAHRİ DOKTORA UNVANI ŞANLIURFA (A.A) - 31.10.2010 - Harran Üniversitesi (HRÜ) İktisat Fakültesi Senatosu tarafından Başbakan Erdoğan'a fahri doktora unvanı verildi. Erdoğan düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ''Terörle mücadele ederken kırıp dökmemek, özgürlüklerin istismara dönüşmesini engellemek zorundasınız'' dedi. Bölge insanının kaderinin olumlu bir yönde değişmesinin bazı dinamikleri de beraberinde getirdiğine inandığını belirten Erdoğan, ''Statüko da artık değişim karşısında ciddi bir tedirginlik yaşamaya başladı. Onlarca, yüzlerce değil binlerce yıldır süregelen birtakım alışkanlıklar, birtakım töreler, birtakım siyasetler de artık yerini açıklığa ve aydınlığa bırakıyor'' dedi. ''Bu bölgede çok uzun yıllar boyunca yoksulluk var. O yoksulluk istismarı da beraberinde getiriyor. Şu anda Harran'ın kurak toprakları suyla kucaklaştıkça işte bu istismarın zemini çöküyor. Susuzluk sona ererken aynı zamanda istismar bataklığı da kuruyor'' diyen Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Bölgenin meselesi sadece ve sadece maddi imkansızlıklardan ibaret değildir. Bölgeye ekonomik canlılık geldiğinde bütün meselenin çözüme kavuşacağını ifade edenler bölgeye de, bölge insanına da çok büyük haksızlık yapıyorlar. Elbette ekonomik kalkınma önemlidir ama tek başına yeterli olmadığını, olmayacağını çok iyi gördük. Açık söylüyorum biz insanı 'Homo Economicus' yani ekonomik ilişkilerden ibaret bir varlık olarak görmüyoruz. Asla böyle bakmıyoruz. İnsan, yaradılanların, yaradılmışların en şereflisi, canlıların en şereflisi. Dili, inancı, etnik kökeni ne olursa olsun bizim medeniyetimizde insan önce candır. İnsan, altını çizerek ifade ediyorum, midesi ile değil; ruhuyla, fikriyle, yüreğiyle tarif edilebilecek bir varlıktır. Çocuğa süt verirsiniz karnını doyurursunuz, eline oyuncak tutuşturursunuz ama insanın maddi ihtiyaçları olduğu kadar duygusal ihtiyaçlarını da dikkate almak zorundasınız ve şimdi birileri çıkıyor, 'Doğu'da, Güneydoğu'da yatırım yapılırsa sorunlar biter' diyor. Bir başkası çıkıyor, 'Bölgede et balık kurumları açılırsa sorun çözülür' diyor. Bunların tamamı sığ, dar ve meselenin özünden uzak yaklaşımlardır.'' Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik kalkınmayı, demokratikleşme; demokratikleşmeyi de ekonomik kalkınma ile desteklenmek zorunda olunduğunu vurgulayarak, ''Eğer biri ileri, biri geri olursa bu işi çözemezsiniz. Güvenlik ile demokrasinin dengesini çok iyi yapmak, terörle mücadele ederken kırıp dökmemek özgürlüklerin istismara dönüşmesini engellemek zorundasınız. Biz denklemi çok iyi kurduğumuza inanıyor, artık denklemin çözüm aşamasına geçmiş bulunuyoruz'' diye konuştu.