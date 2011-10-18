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Erdoğan'a Facebook'tan hakarete 2 yıl istemi

facebook'ta Cemil Çiçek, Erdoğan ile başbakan yardımcıları, bazı bakan ve milletvekillerine "hakarette bulunan" kişinin 2 yıla kadar hapsi istendi.

18 Ekim 2011 03:00

T24 - Sosyal paylaşım sitesi facebook'ta TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile başbakan yardımcıları, bazı bakan ve milletvekillerine "hakarette bulunan" kişinin 2 yıla kadar hapsi istendi.


Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Can tarafından hazırlanan iddianamede, Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) elektronik posta ile gelen ihbarda, "Facebook" adlı internet sitesinde Başbakan ve bakanlara yönelik hakaretlerin bulunduğu belirtildi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturmada, hakaretlerin bulunduğu sayfaya erişimi sağlanan "IP" adresinin tespit edildiği, ardından, şüpheli H.Y’nin ikametinde yapılan aramada bilgisayar kütüklerinin ele geçirildiği, kütüklerde yapılan incelemede suçun H.Y’nin kullandığı bilgisayar aracılığıyla işlendiğinin belirlendiğine yer verildi.


H.Y., savunmasında, "arkadaşlarının kendisini tahrik etmesinden dolayı, Başbakan Erdoğan’a ve bakanlara yönelik hakaret içerikli yazılar yazdığını, sohbet ederken aralarında kalacağını düşünerek kaba ifadeler kullanmış olabileceğini, herhangi bir art niyetinin olmadığını, pişman olduğunu ifade etti.


İddianamede, H.Y’nin "Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlamasıyla 2 yıla kadar hapsi istendi.


Dava, Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülecek.


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