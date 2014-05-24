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Erdoğan'a 'dik dur eğilme, ümmet seninle' döviziyle karşılama

Başbakan Erdoğan lehinde sloganlar atan grupların taşıdığı ‘Dik Dur Eğilme Ümmet Seninle, Türkiye Seninle, Sen Osmanlı’sın’ yazılı dövizler dikkat çekti

24 Mayıs 2014 19:38

Başbakan Tayyip Erdoğan, özel uçak 'ANA' ile miting yapacağı Almanya'nın Köln kentine ulaştı. Almanya’nın farklı kentlerinde yaşayan çok sayıda Türk de Başbakan Erdoğan’ı karşılamak üzere Köln’e gitti.

Köln Havalimanı’nın askeri bölümüne gelen Başbakan Erdoğan’ı burada, Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu, Köln Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin ve Düsseldorf Başkonsolosu Alaattin Temür karşıladı.

 

‘Dik dur eğilme ümmet seninle’

 

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’nin (UETD) kuruluşunun 10. yıldönümü etkinliğinin yapılacağı Lanxess Arena Spor Salonu önünde Başbakan Erdoğan’ı bekleyenler ise ay yıldızlı bayrakların yanı sıra Filistin ve Azerbaycan bayrakları da taşıyor.

Başbakan Erdoğan lehinde sloganlar atan grupların taşıdığı ‘Dik Dur Eğilme Ümmet Seninle, Türkiye Seninle, Sen Osmanlı’sın’ yazılı dövizler de dikkat çekti.

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