-ERDOĞAN'A DENİZ ALTINDA DOĞUM GÜNÜ İSTANBUL (A.A) - 26.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, Marmaray çalışanları, delme tünelden tüp tünele geçiş noktasında sürpriz doğum günü organizasyonu yaptı. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Marmaray çalışanlarının denizin dibinde böyle bir sürpriz yapmak istediklerini belirterek, onlara teşekkür ettiğini ifade etti. Yıldırım, Başbakan Erdoğan'a başından beri verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, ''Daha nice sağlık, sıhhat içinde beraber olmak arzusuyla'' dedi. Sürpriz karşısında şaşıran Erdoğan da ''Bu hassasiyeti, nezaketi, inceliği gösterenlere teşekkür ediyorum. Birlikte daha nice uzun yıllara, vatana, millete hizmete Allah ömür verdikçe devam edeceğim'' dedi. Başbakan Erdoğan daha sonra pastayı kesti ve Marmaray'ın kadın çalışanları ile kadın gazetecilere pasta ikram etti. Erdoğan daha sonra, 1387 metre uzunluğundaki tüp tüneli yürüyerek kat etti ve Üsküdar'da tünelden çıktı. Başbakan Erdoğan'ın Marmaray'daki incelemesine, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Nabuaki Tanaka ile İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, DHMİ Orhan Birdal ve Kıyı Emniyet Müdürü Salih Orakcıoğlu da katıldı.