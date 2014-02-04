Erdoğan'a demokrasi çağrısı



17 Aralık 2013 tarihinde başlatılan rüşvet ve yolsuzluk operasyonuna dikkat çeken Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich, Ankara'yı hukuk devleti standartlarına uymaya davet etti. "Handelsblatt Online"a konuşan Mützenich, "Muhtelif yolsuzluk soruşturmalarında görev alan kamu görevlilerine yönelik tavrı kabul edilemez ve hukuk devleti normlarıyla da bağdaşmamaktadır" dedi. "Yargı bağımsızlığı güvence altına alınmalıdır" diyen Mützenich, yargı bağımsızlığının parlamento çoğunluğuyla baskı altına alınamayacağını vurguladı.

'Entegrasyon sürecinde sıkıntı yaratma'

Hrıstiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) Federal Meclis Grup Başkanı Volker Kauder, Erdoğan'dan demokrasi ve din özgürlüğüne bağlılığını teyit etmesini istedi. "Spiegel Online"ın sorularını yanıtlayan Kauder, Erdoğan'ın binlerce Türk kökenli göçmene hitaben Berlin'de yapacağı konuşmanın "Almanyalı Türklerin entegrasyon sürecinde sıkıntıya neden olmaması" konusunda uyardı. Kauder, "Demokratik kurallara uyduğu sürece herkes Almanya'da özgürce konuşabilir" dedi.

Erdoğan Berlin'de bugün önce mevkidaşı Angela Merkel ile Başbakanlık binasında görüşecek. Türkiye Başbakanı, akşam saatlerinde ise Tempodrom salonunda Türk vatandaşlarına hitap edecek.

Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Köln kentini 2008 yılında ziyaretinde "Köln Arena" spor salonunda binlerce Türk kökenli göçmene seslenmiş, "asimilasyon bir insanlık suçudur" diyerek dolaylı olarak Berlin'in uyum politikalarını eleştirmişti. Erdoğan'ın ziyareti Almanya'da entegrasyon tartışmasına neden olmuştu.

Erdoğan karşıtları Berlin'de gösteri düzenleyecek

Ağustos ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Almanya'daki Türk vatandaşları da ilk kez oy kullanabilecek. Hükümet güçlerinin Gezi protestolarına yönelik sert müdahalesini hatırlatan Volker Kauder, "Umarım Türkiye cumhurbaşkanlığı için Almanya'da oy kullanma hakkına sahip olanlar geçen yaz Türkiye'de yaşananları unutmamış ve bunun doğru olup olmadığını sorguluyordur" diye konuştu. Erdoğan karşıtlarının bugün Berlin Brandenburg kapısında bir protesto gösterisi düzenlemesi bekleniyor.

Yeşiller Partisi Federal Meclis Grubu Avrupa Politikaları Sözcüsü Manuel Sarrazin, Başbakan Angela Merkel'i Erdoğan'ın ziyareti vesilesiyle "somut ve açık ifadelerle konuşmaya" çağırdı. Sarrazin, "Erdoğan'ın kuvvetler ayrılığı anlayışı, Avrupa'nın demokrasi normlarıyla bağdaşmıyor" görüşünü savundu.

Ankara'nın Gezi protestoları ve 17 Aralık operasyonu sonrası emniyet ve yargı mensuplarına yönelik tavrı ile basın özgürlüğü ihlâllerine dikkat çeken Hür Demokrat Partili (FDP) Avrupa Parlamentosu milletvekili Alexander Graf Lambsdorff, Merkel'i "Erdoğan'a ayar vermeye" çağırdı.