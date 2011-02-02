T24 LogoT24 Logo
Politika

ERDOĞAN'A DANAKER DEVLET NİŞANI BİŞKEK (A.A)

02 Şubat 2011 15:49

-ERDOĞAN'A DANAKER DEVLET NİŞANI  BİŞKEK (A.A)- 02.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva tarafından Danaker Devlet Nişanı takdim edildi. Başbakan Erdoğan, Kırgızistan'daki resmi temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Otunbayeva ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Erdoğan'a, Danaker Devlet Nişanı takdim edildi. Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, Kırgızistan'da, Otunbayeva'nın elinden, son derece önemli bir nişanı almaktan çok büyük memnuniyet ve gurur duyduğunu söyledi. Nişanı, şahsından ziyade, Türkiye-Kırgızistan kardeşliğine verilmiş bir hediye, büyük bir teşvik olarak gördüğünü ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: ''Bu üstün nişanın, bana büyük mesuliyetler yüklediğinin idrakindeyim. Bu mesuliyeti, dayanışmamızı, paylaşmamızı, işbirliğimizi ve kardeşliğimizi yücelterek en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içinde olacağım. Şundan emin olunuz. 74 milyon Türkiye halkının kalbi, Kırgızistan'la birlikte atıyor. Kırgızistan'ın bağımsızlığına kavuşmasıyla biz Türkiye'de tarifsiz bir mutluluk ve heyecan hissettik. Kırgızistan'ın zor zamanlarında, sizlerle birlikte hüzünlendik ve zorlukları aşmanız için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Biliniz ki Kırgızistan ne kadar mutlu, ne kadar müreffeh, ne kadar huzurlu olursa, biz Türkiye'deki kardeşleriniz de o kadar mutlu, o kadar huzurlu oluruz. İşte bu üstün nişan, Türkiye-Kırgızistan kardeşliğinin de bir sembolü olacaktır. Türkiye ile Kırgızistan'ın kardeşliği, inşallah ebediyen devam edecektir. Bir kez daha bu büyük nişanı şahsıma tevdi etmenizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Nefes alıp verdiğim sürece bu nişanı büyük bir gururla taşıyacağımı ifade ediyorum.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24