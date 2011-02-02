-ERDOĞAN'A DANAKER DEVLET NİŞANI BİŞKEK (A.A)- 02.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva tarafından Danaker Devlet Nişanı takdim edildi. Başbakan Erdoğan, Kırgızistan'daki resmi temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Otunbayeva ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Erdoğan'a, Danaker Devlet Nişanı takdim edildi. Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, Kırgızistan'da, Otunbayeva'nın elinden, son derece önemli bir nişanı almaktan çok büyük memnuniyet ve gurur duyduğunu söyledi. Nişanı, şahsından ziyade, Türkiye-Kırgızistan kardeşliğine verilmiş bir hediye, büyük bir teşvik olarak gördüğünü ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: ''Bu üstün nişanın, bana büyük mesuliyetler yüklediğinin idrakindeyim. Bu mesuliyeti, dayanışmamızı, paylaşmamızı, işbirliğimizi ve kardeşliğimizi yücelterek en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içinde olacağım. Şundan emin olunuz. 74 milyon Türkiye halkının kalbi, Kırgızistan'la birlikte atıyor. Kırgızistan'ın bağımsızlığına kavuşmasıyla biz Türkiye'de tarifsiz bir mutluluk ve heyecan hissettik. Kırgızistan'ın zor zamanlarında, sizlerle birlikte hüzünlendik ve zorlukları aşmanız için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Biliniz ki Kırgızistan ne kadar mutlu, ne kadar müreffeh, ne kadar huzurlu olursa, biz Türkiye'deki kardeşleriniz de o kadar mutlu, o kadar huzurlu oluruz. İşte bu üstün nişan, Türkiye-Kırgızistan kardeşliğinin de bir sembolü olacaktır. Türkiye ile Kırgızistan'ın kardeşliği, inşallah ebediyen devam edecektir. Bir kez daha bu büyük nişanı şahsıma tevdi etmenizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Nefes alıp verdiğim sürece bu nişanı büyük bir gururla taşıyacağımı ifade ediyorum.''