Erdoğan'a da içirdiler!

Mizah dergisi Gırgır, Bakan Tüzmen'in alkollü bir vatandaş ile konuşmasından esinlenerek Başbakan Erdoğan'ı kapak yaptı



Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen geçtiğimiz günlerde seçim çalışmaları sırasında bir vatandaşın tepkisiyle karşılaşmıştı. Bakan Tüzmen, bir türlü ikna edemediği ve susturamadığı vatandaşa "Alkollüsün, daha sonra konuşalım" demişti.



Gırgır bu olayı kapağına taşıdı. Mizah dergisi Gırgır Tüzmen'in bu sözlerini eleştiren bir kapak yayınladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile bir vatandaşın konuşmasının yer aldığı Gırgır'ın bu kapağı çok konuşulacak gibi gözüküyor.

