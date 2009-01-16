Erdoğan'a cücüklü cevap

Bahçeli: Bugünün cücüğü, 40 yıldır Türk siyasi hayatında güzide bir yeri olan Bozkurt’a ‘yavru muhalefet’ diyor. Hadi şuradan!



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın MHP için “yavru muhalefet” ifadesini kullanmasına sert tepki gösterdi. Bahçeli, “Bugünün kalkmış cücüğü, 40 yıldır Türk siyasi hayatında güzide bir yeri olan Bozkurt’a ‘yavru muhalefet’ diyor. Hadi şuradan!” dedi. Bahçeli dün Antalya Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi’nde, partisinin Antalya büyükşehir ve ilçelerindeki belediye başkan adaylarının açıklandığı törene katıldı.



‘Cücüğü bilen bilir’



Buradaki konuşmasında Başbakan Erdoğan’a yanıt veren Bahçeli, şöyle konuştu:

“Sayın Başbakan her şeyin kendi döneminde başladığını söylüyor. Pekâlâ “Şu kadar yolsuzluk yapıldı, onun üzerine şu kadar yolsuzluk ilave edildi” niye demiyorsun?



Hele bunun yanında hangi şartlarda, hangi dünya konjonktürü ve iç dinamiklerinin bulunduğu, hangi odaklarının hangi faaliyetler içinde Türkiye’de MHP’nin iktidarını kabullenmekte zorluk çektiği bir ortamda 3.5 yıl iktidarda kalabilmeyi başarabilmiş, 90’lı yılların en uzun ömürlü koalisyonunun kurulması ve devamına katkı sağlamış ve Türkiye’yi kaosa, kargaşaya sürüklemeden seçime götürebilmiş MHP’yi ‘yavru muhalefet’ olarak nitelendirdiğin takdirde, buradaki Türkmenlerin ifadesiyle söylüyorum:

Sen 40 yıllık MHP’ye ‘yavru muhalefet’ diyorsan, sense iktidarında dahi cücük olarak ifade edilirsin. Bugünün kalkmış cücüğü, 40 yıldır Türk siyasi hayatında güzide bir yeri olan Bozkurt’a ‘yavru muhalefet’ diyor. Hadi şuradan! Yavru kelimesini herkes kullanır ama cücük kelimesini bilen bilir. Türk siyasi hayatında yüzde 47 ile gelip, cücük kalanlara işaret ediyorum.”



Bahçeli, Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının Eski Emniyet Genel Müdürü Kemal Çelik olduğunu açıkladı.

