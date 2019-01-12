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Politika

Erdoğan'a 'çoban' demek hakaret sayıldı, CHP'li Abdüllatif Şener hakkında fezleke hazırlandı

Abdüllatif Şener: Demirel'e, 40 yıl boyunca milyonlarca kişi “Çoban Sülo” demişti, ama hiçbiri hakkında dava açılmamıştı

12 Ocak 2019 02:43

AKP’nin kurucuları arasında yer alan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla hakkında fezleke hazırlanmasına tepki gösterdi. Fezlekenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “çoban” demesi nedeniyle hazırlandığına dikkat çeken Şener, “Kendisi, ‘Ben de bir çobanım’ demişti” diyerek Erdoğan’ın sözünü hatırlattı.

Şener’in Twitter hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

“Erdoğan’a “çoban” dedim, “Cumhurbaşkanı’na hakaret”ten Meclis’e fezleke gönderdiler. 4-5 yıl hapsim istenecek belli. Halbuki kendisi, “Ben de bir çobanım” demişti. Ve de, eski Başbakan ve Cumhurbaşkanı Demirel’e, 40 yıl boyunca milyonlarca kişi “Çoban Sülo” demişti, ama hiçbiri hakkında dava açılmamıştı.”

Ne olmuştu?

Abdüllatif Şener, 31 Ekim 2017’de Twitter üzerinden paylaştığı mesajda  “Artık yönetim, çoban-sürü ilişkisine döndü” benzetmesinde bulunmuştu.

Erdoğan, 14 Kasım 2016'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki "Milli Tarım Projesi" programında "Çobanlık deyip hafife almayın. Çobanlığın felsefesini anlamayan insan yönetemez. Ben de bir çobanım. Hepiniz çobansınız, hepiniz güttüklerinizden mesulsunuz buyuruyor Peygamberimiz. Anlamayan anlamaz. Anlamayanların geldiği durum belli. Biz işimize bakalım" diye konuşmuştu.

 

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