Erdoğan'a: CHP'ye borcunu öde

T24 - DSP Genel Başkanı Masum Türker, hem CHP hem de hükümet tarafından kabul görmeyen 'Kılıçdaroğlu'nun anayasa gereği seçimlerde aday olamayabileceği' açıklamasını tekrar etti ve Başbakan Erdoğan'a seslendi.





CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamaylıgil:



Anayasa'nın geçici 16. maddesisi ve ona ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının dikkatle incelenmesi halinde maddenin bugünü etkileyecek bir nitelik taşımadığı görülecek. Bir siyasetçinin anayasasında ne demek istendiğini çok iyi bilmesi gerekir. Böyle bir tartışmayı gündeme getirmenin gereksiz bir yaklaşımdır



AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ:



...Bu madde, bana göre, sadece 1982 Anayasasının halkoyuna sunulmasıyla ilgili, 82'de yapılan halk oylamasında uygulanmak üzere geçici bir maddedir. Adı üzerinde, geçici madde... Geçici madde bir defa uygulanır, ondan sonra kalkar. O da bir defa uygulandı ve şu anda hükmü olmayan geçici bir maddedir. .





DSP Genel Başkanı Masum Türker, Başbakan Erdoğan'a çağrıda bulunarak borcunu ödemesini ve Anayasa'nın geçici 16. maddesini değiştirmesini istedi.



Başbakan'a, ''Sayın Kılıçdaroğlu’nun aday olamama olasılığını ortadan kaldır'' diyen Türker, "Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye bir borcu var" şeklinde konuştu.



Türker, "Bir zamanlar O'nun seçim yasağı vardı Anayasa gereği. O seçim yasağını Anayasa'yı değiştirerek CHP önünü açtı" dedi.



DSP Genel Başkanı Masum Türker, partisinin Gebze İlçe Teşkilatı'nda basın açıklaması yaptı.



Türker, referandumda oy kullanamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki seçimde oy kullanamama riskinin olduğunu ancak Başbakan Erdoğan'ın bu riski ortadan kaldırabileceğini söyledi.



Cebinden bir Anayasa kitapçığı çıkararak basın mensuplarına gösteren Türker, şöyle devam etti:



''Anayasa maddesi açık. Sayın Kılıçdaroğlu Anayasa'nın geçici 16. Maddesine göre aday olmayabilir. Ben 'aday olmayabilir' diyorum. Uyarıda bulunuyorum.



Bunun çözüm yolu da var. Diyorum ki, Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye bir borcu var. Bir zamanlar O'nun seçim yasağı vardı Anayasa gereği. O seçim yasağını Anayasa'yı değiştirerek CHP önünü açtı. O tarihte CHP açıyor AKP'nin önünü, şimdi de 'AKP'den kurtulalım' diyor. Ben de diyorum ki; sizin alacağınız var, siz söyleyemiyorsanız ben söyleyeyim.



Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu borcunu öde, bu geçici 16. Maddeyi değiştir, Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olamama olasılığını ortadan kaldır.''





'RESMİ DİL TÜKÇE'DİR'



Bu dönem DSP'nin seçime kendi amblemi ve bayrağı altında gireceğini dile getiren Türker, ''Seçim çalışmalarını geçen hafta seçim startı vererek Karadeniz'den başlattık. Demokratik Sol Parti Türkiye'de uzlaşmadan yana ama her partinin vazgeçmeye yüz tuttuğu Atatürkçü düşüncenin içinde yeşermiş olan ulusal birlikten yana, milliyetçi ulusal çizgiyle ve ulusal birliğin korunmasından yana olan bir partidir. Biz Cumhuriyetin temel değerlerine sahip çıkıyoruz.



Türkiye'de resmi dil tek dil olacaktır ve milliyetçilik anlayışımız Atatürk milliyetçiliğidir. DSP Atatürk'ün yolundan ayrılmadan, Bülent Ecevit'in getirdiği sosyal devlet anlayışını Demokratik Sol kültür içinde yoğurarak bu seçimde tek başına yoluna devam edecektir. Partimiz çatısı altında aday olmak isteyen herkese kapımız açıktır'' dedi.





