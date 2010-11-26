T24 LogoT24 Logo
Politika

ERDOĞAN'A BİR ÖDÜL DE LİBYA'DAN ANKARA (A.A)

26 Kasım 2010 15:41

-ERDOĞAN'A BİR ÖDÜL DE LİBYA'DAN ANKARA (A.A) - 26.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 3. AB-Afrika Zirvesi'ne onur konuğu olarak katılmak üzere 28 Kasım pazar günü Libya'ya gidecek. Başbakanlık Basın Merkezinin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın Lübnan ziyaretine ilişkin bilgi verildi. Açıklamada Başbakan Erdoğan'ın, 28-30 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 3. AB-Afrika Zirvesi'ne Libya lideri Muammer Kaddafi'nin davetiyle onur konuğu olarak katılmak üzere 28 Kasımda Libya'ya gideceği belirtildi. AB ile Afrika ülkelerinin ve konuk ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımının öngörüldüğü 3. AB-Afrika Zirvesi'nin, Avrupa ile Afrika arasındaki ilişkilerin eşitlik temelli ortaklığa dönüştürülmesi yönünde daha önce ortaya konan irade beyanlarının teyidi niteliğini taşıyacağı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi: ''Sayın Başbakanımız ziyareti vesilesiyle 'Kaddafi İnsan Hakları Ödülü Uluslararası Komitesi' tarafından kendisine önerilen insan hakları ödülünü de kabul edecektir. Ödülün sayın Başbakanımıza takdimi amacıyla 29 Kasım 2010 akşamı Kaddafi İnsan Hakları Ödülü Uluslararası Komitesi Başkanı ve Cezayir Eski Cumhurbaşkanı Ahmed Ben Bela ve diğer davetlilerin de katılımıyla bir tören düzenlenecektir. Sayın Başbakanımızın Libya'yı ziyareti çerçevesinde Libya makamlarıyla son dönemde her alanda gelişme kaydeden ikili ilişkilerimizin daha da ilerletilmesi amacıyla Libya makamlarıyla görüş alışverişinde bulunması öngörülmektedir.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24