-ERDOĞAN'A BİR ÖDÜL DE LİBYA'DAN ANKARA (A.A) - 26.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 3. AB-Afrika Zirvesi'ne onur konuğu olarak katılmak üzere 28 Kasım pazar günü Libya'ya gidecek. Başbakanlık Basın Merkezinin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın Lübnan ziyaretine ilişkin bilgi verildi. Açıklamada Başbakan Erdoğan'ın, 28-30 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 3. AB-Afrika Zirvesi'ne Libya lideri Muammer Kaddafi'nin davetiyle onur konuğu olarak katılmak üzere 28 Kasımda Libya'ya gideceği belirtildi. AB ile Afrika ülkelerinin ve konuk ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımının öngörüldüğü 3. AB-Afrika Zirvesi'nin, Avrupa ile Afrika arasındaki ilişkilerin eşitlik temelli ortaklığa dönüştürülmesi yönünde daha önce ortaya konan irade beyanlarının teyidi niteliğini taşıyacağı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi: ''Sayın Başbakanımız ziyareti vesilesiyle 'Kaddafi İnsan Hakları Ödülü Uluslararası Komitesi' tarafından kendisine önerilen insan hakları ödülünü de kabul edecektir. Ödülün sayın Başbakanımıza takdimi amacıyla 29 Kasım 2010 akşamı Kaddafi İnsan Hakları Ödülü Uluslararası Komitesi Başkanı ve Cezayir Eski Cumhurbaşkanı Ahmed Ben Bela ve diğer davetlilerin de katılımıyla bir tören düzenlenecektir. Sayın Başbakanımızın Libya'yı ziyareti çerçevesinde Libya makamlarıyla son dönemde her alanda gelişme kaydeden ikili ilişkilerimizin daha da ilerletilmesi amacıyla Libya makamlarıyla görüş alışverişinde bulunması öngörülmektedir.''