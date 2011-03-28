-ERDOĞAN'A BAYRAK VE POSTERLİ KARŞILAMA BAĞDAT (A.A) - 28.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Nuri El Maliki ile bir araya geldi. Resmi ziyaret için Irak'ın başkenti Bağdat'a gelen Erdoğan, havaalanındaki karşılama töreninin ardından mevkidaşı Maliki ile Yeşil Bölge'deki Başbakanlık binasına geçti. Iraklılar, Erdoğan'a yol boyunca yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. Bazıları ise ellerinde Türk bayrakları ile Başbakan Erdoğan'ın posterlerini taşıdılar. Erdoğan ve Maliki daha sonra Başbakanlık binasında baş başa görüşmeye geçtiler. Baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık edecek olan iki başbakanın, daha sonra ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.