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Politika

Erdoğan'a Balkan vekillerden ziyaret İSTANBUL (A.A)

13 Aralık 2011 19:08

-Erdoğan'a Balkan vekillerden ziyaret İSTANBUL (A.A) - 13.12.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, bazı Balkan ülkelerinin bakan ve milletvekillerinden oluşan heyetle görüşmesi sona erdi. Başbakan Erdoğan, Karadağ Devlet Bakanı Rafet Husovic, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Makedonya Devlet Bakanı Hadi Nezir, Sırbistan Devlet Bakanı Süleyman Ugljanin, Bulgaristan Ulusal Meclisi Milletvekili Kasim Dal ve Yunanistan Parlamentosu Milletvekili Ahmet Hacıosman'dan oluşan heyeti Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Erdoğan'ın heyetle görüşmesi 45 sürdü sürdü.

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