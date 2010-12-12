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Politika

ERDOĞAN'A BAKAN EKER TERCÜMANLIK YAPTI SİİRT (A.A)

12 Aralık 2010 23:48

-ERDOĞAN'A BAKAN EKER TERCÜMANLIK YAPTI SİİRT (A.A) - 12.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Aktaş Köyü'nü ziyaret etti. Başbakan Erdoğan, köyde Misbah Kezer'in evine konuk oldu. Yer döşeğine bağdaş kurarak oturan Erdoğan, aileyle sohbet etti ve çocuklarını sevdi. Erdoğan, Kezer'in evinden ayrılmasının ardından, köy meydanındaki vatandaşları selamladı. Türkçe bilmeyen bazı köylüler Erdoğan'a, sorunlarını Kürtçe konuşarak aktarmak istediler. Başbakan Erdoğan, bunun üzerine Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker'i yanına çağırarak, yardımcı olmasını istedi. Köylüler, Bakan Eker aracılığıyla sorunlarını Erdoğan'a aktardı. Erdoğan, köylülerin sorunlarının çözümü için talimat verdi. Ziyarete, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Siirt Valisi Musa Çolak da katıldı.

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