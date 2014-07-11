Erdoğan'a bağışta bulunmak isteyenler için hesap numarası açıldı

AKP'nin Köşk adayı Başbakan Tayyip Erdoğan için, seçim çalışmalarında kullanılmak üzere bağış ve yardımda bulunmak isteyenlere Ziraat Bankası'nda hesap açıldı.

Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'na göre Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası için adaylar devlet yardımı, şirket, sendika, vakıf, siyasi parti, dernek gibi tüzel kişilerden bağış ve yardım alamayacaklar. Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin yapabileceği bağış ve yardım miktarı da yasayla seçimin her bir turu için, en fazla 9 bin 82 lira 51 kuruş olarak belirlendi. Bağışlar ve yardımlar, seçimin birinci turu için 11 Temmuz-15 Ağustos 2014 tarihleri arasında; seçimin ikinci tura kalınması halinde ise en geç 28 Ağustos 2014 tarihine kadar yapılabilecek.

Sadece nakdi yardımların kabul edileceği kampanya süresince bin liranın üzerindeki bağış ve yardımlar, banka hesabına yatırılacak. Bin lirayı aşmayan nakdi yardım ve bağışlar ise banka hesabının yanı sıra Erdoğan'ın Seçim Koordinasyon Merkezleri'nde makbuz karşılığında bağışçının bizzat iletmesiyle de yapılabilecek.

Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan için Ziraat Bankası Girişimci Ankara Kamu Şubesinde açılan hesabın bilgileri şöyle:

"Şube kodu: 2533 Hesap no: 3302262 - 6009 İBAN: TR04 0001 0025 3303 3022 6260 09"

Bağış ve yardımlar Ziraat Bankası şubelerindeki gişelerden, Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı'ndan ve Görüntülü İşlem Merkezleri'nden masrafsız olarak gerçekleştirilebilecek.

Bağış ve yardımların, ilgili hesaba yurt içindeki başka bankalardan gönderilmesinin tercihi durumunda EFT formunun açıklama bölümüne, bağışçının T.C. kimlik ve varsa telefon numaralarının yazılması istenirken, yurt dışından İnternet Bankacılığı Döviz Transferleri (Swift) yöntemiyle bağış ve yardım gönderme işleminde de açıklama kısmına bağışçının ad-soyad, T.C. kimlik ve varsa telefon numaralarının yazılmasına dikkat edilecek.

Yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, tüzel kişilerden, Türk uyruğunda olmayan gerçek kişilerden gelebilecek bağış ve yardımlar, yurt içinden gerçekleştirilen EFT'lerde T.C. kimlik numarasının yer almadığı bağış ve yardımlar, yurt dışından gerçekleştirilen Swift'lerde ad-soyad ve T.C. kimlik numarasının belirtilmediği bağış ve yardımlar ile 9 bin 82 lira 51 kuruş üzerindeki miktar, banka tarafından kabul edilmeyecek ve bağışçının hesabına iade edilecek.