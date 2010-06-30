Erdoğan'a ayakkabı fırlatmanın cezası 3 yıl hapis

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İspanya'nın Sevilla kentinde 22 Şubat'ta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ayakkabı fırlatan Hokman Joma adlı 27 yaşındaki Suriyeli gence 3 yıl hapis cezası verildi.Sevilla Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, "uluslararası bir şahsiyete saldırı" ve "güvenlik güçlerine karşı koymakla" suçlanarak hakkında 3 yıl 8 ay hapis cezası talep edilen Joma'nın 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve sınırdışı edilmeyeceği bildirildi.Sevilla Mahkemesi, pazartesi günkü duruşmadan sonra bugün açıkladığı kararında, Joma'yı hapis cezasının yanı sıra 4 ay 16 günlük bir süre için günde günlük 3 euro para cezasına da mahkûm ettiğini belirtti. Savcılık, karara itiraz etmeyeceğini açıkladı.Joma, 22 Şubat'ta Sevilla'daki NODO Kültürlerarası Vakfı tarafından ödül verilen Başbakan Erdoğan'a belediye binasından çıktığı sırada ayakkabı fırlatmış ve Erdoğan'ın yakınından geçen ayakkabı koruma polislerinden birinin yüzüne isabet etmişti.