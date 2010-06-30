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Dünya

Erdoğan'a ayakkabı fırlatmanın cezası 3 yıl hapis

İspanya, Erdoğan'a ayakkabı fırlatan Hokman Joma adlı 27 yaşındaki Suriyeli gence 3 yıl hapis cezası verildi.

30 Haziran 2010 03:00

T24 - Başbakan Erdoğan'a Şubat ayındaki İspanya ziyareti sırasında ayakkabı fırlatan Kürt kökenli Suriyeli Hokman Joma, "uluslararası bir şahsiyete saldırı" ve güvenlik güçlerine karşı koymak" suçlarından 3 yıl hapse mahkûm edildi. 

Erdoğan'a o ayakkabı nasıl fırlatıldı?

İspanya'nın Sevilla kentinde 22 Şubat'ta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ayakkabı fırlatan Hokman Joma adlı 27 yaşındaki Suriyeli gence 3 yıl hapis cezası verildi.

Sevilla Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, "uluslararası bir şahsiyete saldırı" ve "güvenlik güçlerine karşı koymakla" suçlanarak hakkında 3 yıl 8 ay hapis cezası talep edilen Joma'nın 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve sınırdışı edilmeyeceği bildirildi.

Sevilla Mahkemesi, pazartesi günkü duruşmadan sonra bugün açıkladığı kararında, Joma'yı hapis cezasının yanı sıra 4 ay 16 günlük bir süre için günde günlük 3 euro para cezasına da mahkûm ettiğini belirtti. Savcılık, karara itiraz etmeyeceğini açıkladı.

Joma, 22 Şubat'ta Sevilla'daki NODO Kültürlerarası Vakfı tarafından ödül verilen Başbakan Erdoğan'a belediye binasından çıktığı sırada ayakkabı fırlatmış ve Erdoğan'ın yakınından geçen ayakkabı koruma polislerinden birinin yüzüne isabet etmişti.


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