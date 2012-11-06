T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Erdoğan'a ayakkabı fırlatan Suriyeli 2 yıl sonra serbest!

Savcılık hazırladığı raporda, olayın herhangi bir yaralanmaya sebep olmaması ve mahkumun cezaevindeki iyi halinden dolayı Joma'nın serbest bırakılması yönünde görüş belirtti

06 Kasım 2012 13:39

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'nın İspanya ziyareti sırasında, Erdoğan'a ayakkabı fılatan Suriyeli, 2 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a 2010 yılında ayakkabı fırlatan Hokman Joma, 3 yıllık cezasının 2 yılını tamamladı.

27 yaşındaki Suriye uyruklu Hokman Joma, Eylül ayında serbest bırakılmasını talep etmişti.

Savcılık hazırladığı raporda, olayın herhangi bir yaralanmaya sebep olmaması ve mahkumun cezaevindeki iyi halinden dolayı Joma'nın serbest bırakılması yönünde görüş belirtti. Joma'nın, 2 Kasım itibariyle Sevilla 1 Cezaevi’nden çıktığı öğrenildi.

Dönemin ABD Başkanı George Bush'a Bağdat'taki 14 Aralık 2008'deki basın toplantısı sırasında ayakkabı fırlatan Irak'lı gazeteci Muntazar el-Zeydi, yaklaşık 10 ay sonra 15 Eylül 2009'da serbest bırakılmıştı.

ETİKETLER

başbakan erdoğanayakkabıserbestsuriyeliispanyaziyaretsavcılıkrapor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24