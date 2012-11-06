Erdoğan'a ayakkabı fırlatan Suriyeli 2 yıl sonra serbest!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'nın İspanya ziyareti sırasında, Erdoğan'a ayakkabı fılatan Suriyeli, 2 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a 2010 yılında ayakkabı fırlatan Hokman Joma, 3 yıllık cezasının 2 yılını tamamladı.

27 yaşındaki Suriye uyruklu Hokman Joma, Eylül ayında serbest bırakılmasını talep etmişti.

Savcılık hazırladığı raporda, olayın herhangi bir yaralanmaya sebep olmaması ve mahkumun cezaevindeki iyi halinden dolayı Joma'nın serbest bırakılması yönünde görüş belirtti. Joma'nın, 2 Kasım itibariyle Sevilla 1 Cezaevi’nden çıktığı öğrenildi.

Dönemin ABD Başkanı George Bush'a Bağdat'taki 14 Aralık 2008'deki basın toplantısı sırasında ayakkabı fırlatan Irak'lı gazeteci Muntazar el-Zeydi, yaklaşık 10 ay sonra 15 Eylül 2009'da serbest bırakılmıştı.