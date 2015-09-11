Erdoğan'a 'anket yap' çağrısı: Hangisi yargıdan kaçtı; Bilal Erdoğan, Muammer Güler, Egemen Bağış, Zafer Çağlayan, Rıza Sarraf, Akın İpek?

Bugün gazetesi yazarı Nazlı Ilıcak, Koza İpek Grubu'na yönelik baskınlara ilişkin olarak, hakkında tutuklama kararı çıkarılan holdingin sahibi Akın İpek'i işaret ederek, "Burada eğer bir sıkıntı yoksa kendisi niye kaçıp gitti?" diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. "Türkiye’de proje mahkemeler oluşturulduğunu" öne süren Ilıcak, Erdoğan'a bir anket teklifinde bulunarak şunları söyledi:

"Tayyip Erdoğan, kendi güvendiği bir kamuoyu araştırma şirketine başvursun ve vatandaşa tek bir soru sorulsun: “Şu isimlerden hangileri yargıdan kaçtı? 1) Akın İpek, 2) Bilal Erdoğan, 3) Muammer Güler, 4) Zafer Çağlayan, 5) Egemen Bağış, 6) Rıza Sarraf.

Araştırmanın neticelerini gördükten sonra, Akın İpek hakkında herhalde bir daha ağzını açamayacaktır."

Nazlı Ilıcak'ın Bugün'de "Yargıdan kaçan kim?" başlığıyla yayımlanan (11 Eylül 2015) yazısından bazı bölümler şöyle:

Tayyip Erdoğan sanıyor ki, bu düzen değişmeyecek. Değişecek… Zira Türkiye’de ağır aksak olsa bile demokrasi çarkları dönüyor. Belki bir gün, atv ve a Haber’in ortak yayınında sarf ettiği cümlelerinden dolayı pişman da olacak. O gün, Koza İpek Holding’i hedef alıyor ve yargıya müdahale mahiyetinde sözler söylüyordu: “İhbarlar çok ciddi. Şu anda zaten gerek yargı gerekse polis çalışmalarını sürdürüyor. Burada eğer bir sıkıntı yoksa kendisi niye kaçıp gitti? Kaçıp gittiğine göre demek ki burada bir sıkıntı var. Şu anda ailesi vesaire, yakınları 'İşte benim oğlum şöyle temizdir, böyle temizdir.' Ya temizse o zaman, gerek yok ya niye kaçıyorsun? Kaçma.”

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Türkiye’de proje mahkemeler oluşturuldu; bunların talimatla hareket ettiğine dair yaygın bir izlenim mevcut. İş yerlerine baskınlar düzenleniyor, insanlar kolayca cezaevine gönderiliyor. Her muhalife“darbeci, paralelci, casus” gibi yaftalar yapıştırılıyor. Kısacası yargı sürecine hiçbir güven kalmadı.

Koza İpek Holding’e baskın da Akın İpek’e ait medya kuruluşlarının sesini kesmek için yapıldı. Bunu cümle âlem biliyor. Zaten sadece BUGÜN Gazetesi ve televizyonu değil Aydın Doğan’a ait medya kuruluşları da saldırılardan payını alıyor.



31 Ağustos’ta, Ankara 7. Sulh Ceza’dan, Koza İpek Holding’e yönelik bir arama kararı çıkmıştı. Bütün belgeler daha önce gereken yerlere teslim edilmiş olmasına rağmen, bu baskın gerçekleşti. Çünkü amaç, gözdağı vermekti. 8 Eylül’de bu defa Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği,gelir-gider faturalarına el koymak bahanesiyle yeni bir arama kararı verdi. Oysa bu gelir-gider faturaları MASAK’ta var. Zira holdingin bütün bilgisayarlarından imajlar alındı. Gelir-gider faturalarının bu imajların içinde bulunmaması mümkün değil.



Benim bir teklifim var: Tayyip Erdoğan, kendi güvendiği bir kamuoyu araştırma şirketine başvursun ve vatandaşa tek bir soru sorulsun: “Şu isimlerden hangileri yargıdan kaçtı? 1) Akın İpek, 2) Bilal Erdoğan, 3) Muammer Güler, 4) Zafer Çağlayan, 5) Egemen Bağış, 6) Rıza Sarraf.”



Araştırmanın neticelerini gördükten sonra, Akın İpek hakkında herhalde bir daha ağzını açamayacaktır.