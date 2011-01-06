-ERDOĞAN'A "ÜSTÜN MÜSLÜMAN ŞAHSİYET" ÖDÜLÜ ANKARA (A.A) - 06.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Başbakanı Şeyh Nasır El Muhammed El Ahmed El Saban ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Hamad Bin Casim Bin Cabir El Tani'nin davetlisi olarak, 9-12 Ocak tarihleri arasında Kuveyt ve Katar'a resmi ziyaretler gerçekleştirecek. Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, 9-11 Ocak tarihlerinde Kuveyt'te gerçekleştireceği temaslar kapsamında, Kuveyt Emiri Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Cabir El Sabah, Ulusal Meclis Başkanı Casim Muhammed Abdulmuhsin El Harafi ve Başbakan Şeyh Nasır El Muhammed El Ahmed El Sabah ile bir araya gelecek. Türkiye-Kuveyt İş Forumu Toplantısı'na katılacak ve ayrıca Kuveyt Fonu Başkanı Abdulvahab El Bader ile Kuveyt Yatırım İdaresi Başkanı Bader El Saad'ı da kabul edecek olan Erdoğan, Şeyh Fahd El Ahmed Uluslararası Hayır İşleri Ödülü Kurulu tarafından kendisine tevcih edilen ''Üstün Müslüman Şahsiyet'' ödülünü de alacak. Başbakan Erdoğan, 11-12 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek Katar ziyaretlerinde ise, Katar Emiri Şeyh Hamad Bin Halife El Tahi ile Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Hamad Bin Casim Bin Cabir El Tani ile bir araya gelecek. Başbakan Erdoğan, ayrıca Türkiye-Katar İş Forumu Toplantısı'na da katılacak.