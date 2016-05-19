Erdoğan'a "otokrasi heveslisi" suçlaması



Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert, milletvekilliği dokunulmazlıklarıyla ilgili Anayasa değişikliği teklifinin TBMM'de gündeme gelmesini eleştirdi. Lammert, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "otokrasi heveslisi" olmakla suçladı.

"Demokrasiden uzaklaşılıyor"

Lammert, "Süddeutsche Zeitung" gazetesinin bugünkü nüshasında yer alan demecinde, "Dokunulmazlıkların kaldırılması girişimi, maalesef Türkiye'nin bizim anladığımız anlamıyla bir demokrasiden uzaklaştığını gösteren olaylar zincirinin yeni bir halkasıdır" dedi.

"TBMM irade sergilemeli"

Dokunulmazlık hakkını tarihi geçmişiyle değerlendiren Lammert, "Bu, parlamentoyu feodal egemenlerin keyfi müdahalelerinden korumayı amaçlayan bir haktır" dedi. Dokunulmazlıkların kaldırılması girişiminin başarıya ulaşabilmesi için AKP'nin yanı sıra TBMM'de bulunan diğer partilerin de belli bir oranda kabul oyunun gerektiğine dikkat çeken Lammert, TBMM'yi irade sergilemeye çağırdı.

AB'ye vize muafiyeti çağrısı

Federal Meclis'in Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili başkan yardımcısı Johannes Singhammer de "Süddeutsche Zeitung"a konuştu. Singhammer, Erdoğan'ın dokunulmazlıkların kaldırılması girişimiyle sınırı aştığını söyledi. Singhammer, AB'nin Ankara'nın bu adımını dikkate alarak Türk vatandaşlarına vize muafiyeti kararı almaktan vaz geçmesi gerektiğini kaydetti.

TBMM'de dokunulmazlık mesaisi

TBMM Genel Kurulu'nda, hakkında dosya bulunan milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören anayasa değişikliği için mesai başladı. Önceki gün yapılan gizli oylamaya 536 milletvekili katıldı. 348 kabul, 155 ret ve 8 çekimser oy çıktı. 25 milletvekili boş oy kullandı. Böylece Anayasa değişikliğinde maddelere geçilmesi 348 "evet" oyuyla kabul edilmiş oldu.

Teklifin TBMM'de kabul edilebilmesi için 367 oy alması gerekiyor. Aksi durumda değişiklik referanduma gidecek. AKP’nin 316, AKP’ye destek vereceğini ilan eden MHP'nin de 40 milletvekili var. CHP de 133 milletvekiliyle AKP’yi destekleyeceğini açıklamıştı. Vekil sayıları toplandığında 367 eşiği aşılıyor ancak hem AKP'den hem de CHP'den fire bekleniyordu.

İkinci tur Cuma günü

Teklifin ikinci tur görüşmesi 20 Mayıs Cuma günü yapılacak. Eğer ikinci tur oylamada 367'nin altında kabul oyu çıkarsa anayasa değişikliği için referandum yolu görünecek.

Milletvekillerinin oyları 367'nin üzerinde olursa teklif referanduma gitmeyecek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından yürürlüğe girecek.

"HDP'li vekiller hedef alınıyor"

Gazeteci Sedat Bozkurt, DW Türkçe'ye daha önce yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu değerlendirmede bulunmuştu:

"AKP'nin demokratikleşme gibi bir derdi yok. Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla temel olarak HDP'li vekiller hedef alınıyor. Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li vekiller, bu karara direnirken polis zoruyla gözaltına alınacaklar. Türk demokrasisi yine büyük yaralar alacak. Ve ülkedeki karışıklık kronik bir klişe olarak büyüdükçe büyüyecek."