-Erdoğan'a "geçmiş olsun" ziyaretleri İSTANBUL (A.A) - 20.12.2011 - Beşiktaş Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Yıldırım Demirören ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Şakir Ercan Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ''geçmiş olsun'' ziyaretinde bulundu. Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'ne ayrı ayrı gelen Demirören ve Gül, Başbakan Erdoğan'a, geçirdiği sindirim sistemi ameliyatı nedeniyle ''geçmiş olsun'' dileğinde bulundu. Ziyareti sırasında ailesinin de ''geçmiş olsun'' dileklerini sunan Demirören, ayrıca Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün tekrar görüşülmesi için Meclis'e gönderdiği Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un tekrar kabulü sürecinde verdiği destekten dolayı Başbakan Erdoğan'a teşekkür etti.