-ERDOĞAN'A "2010 LİDERLİK ÖDÜLÜ" BEYRUT (A.A)- 25.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a Arap Bankalar Birliği tarafından ''2010 Liderlik Ödülü'' verildi. Başbakan Erdoğan, Arap Bankalar Birliğinin Phoenicia İntercontinental Otel'de düzenlediği ''2010 Liderlik Ödülü'' törenine katıldı. Erdoğan, törende yaptığı konuşmada ekonomik değerlendirmelerde bulundu. Küresel krizin başladığı andan itibaren G-20 zirvelerinde Türkiye olarak bir hususun altını önemle çizdiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Diyoruz ki adaletin olmadığı bir dünyada, adalet duygusunun yüreklerde tesis edilmediği bir sistemde, bu krizler kaçınılmaz olacaktır. Zenginin daha zengin, yoksulun daha yoksul olduğu bir dünyada küresel krizler yaşanacak ve bu uçurum kapatılmadıkça bedeller de daha ağır olacaktır diyoruz. Son bir ay içinde ben resmi temaslarımız çerçevesinde Pakistan'ın sel afetinden etkilenmiş bölgelerinde, Bangladeş'te temaslarda bulundum. Afrika'nın kimi ülkelerinin durumunu en az benim kadar sizler de biliyorsunuz... Refah noktasındaki bu eşitsizliğe paralel olarak, vicdanlardaki adalet duygusunun da ciddi şekilde törpülendiği bir dünyada yaşıyoruz. Biz, işte bu çelişik fotoğrafın, bu birbirine zıt manzaraların, geleceğin dünyası adına ciddi bir çelişki oluşturduğuna inanıyor ve gelişmiş ülkelerin bu meseleye daha fazla eğilmelerini istiyoruz. Yani 'hırs' karşısında, biz 'kanaat' kavramına dikkatleri çekiyoruz. Esasen bizim medeniyetimizin bize emrettiği de tam olarak budur. 'Komşun aç iken, sen tok yatmayacaksın'. Bencillik, yani enaniyet, bizim kitabımızda kendisine yer bulamaz. Küresel krizi elbette aşacağız ve aşıyoruz. Küresel finans krizi Lübnan'da çıkmadı, küresel finans krizi Türkiye'de çıkmadı veya bu bölgenin bir eseri değil. Küresel finans krizinin kaynağı neresi, Amerika. Oradan çıktı, dünyaya yayıldı. Gerçek bu mu, bu. İşte Arap Bankalar Birliğinin yetkilileri burada. Durum çok daha iyi biliyorlar. Fakat kimler adeta bir iflasa gitti? Dünyanın devleri, o dev bankalar çöktü. Dev sigorta şirketleri, kurumları çöktü. Niye engellenemedi, niye durdurulamadı? Hani bütün tasarruf imkanlarına sahiptiler? İşte bu öyle bir akıntıdır ki alır götürür. Ve nitekim almıştır, götürmüştür. Eğer biz bunlardan gereken dersleri çıkarmazsak, eğer gerçekleri görmeyi ertelersek, inanın bir sonraki krizin faturası çok daha ağır olacaktır.'' -''(BAŞBAKAN HAKLI ÇIKTI) DEMEYE BAŞLADILAR''- Konuşmasında Türk ekonomisine ilişkin son gelişmeleri de aktaran Başbakan Erdoğan, AK Parti Hükümeti olarak görevde bulundukları son 8 yıl boyunca ekonomide çok köklü yapısal reformlar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Göreve geldiklerinde 21 bankanın TMSF'ye devredilmiş olduğunu belirten Erdoğan, bu tablodaki Türkiye'yi devraldıklarını dile getirdi. Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''Fona devredilen 21 bankanın bedelini kim ödüyor, halk. Ne yapıyorlardı, karşılıksız paralar basıyorlardı. Adeta delikli kuruşa muhtaç edilen bir ülke durumundaydık. Ama uyguladığımız başarılı politikalar sayesinde Türkiye ekonomisi krizlere karşı dirençli bir yapıya kavuştu ve bu sayede son küresel krizi en hızlı şekilde atlatan ülkeler arasında yer aldık. Kriz başladığı zaman bu kardeşinizin bir ifadesi oldu. 'Küresel finans krizi Türkiye'yi teğet geçecektir' dedim. O zaman finans sektörü olsun, reel sektör olsun adeta bu ifademle dalga geçtiler. Nasıl olacak da teğet geçecekmiş? Teğet geçecek derken, yine zararımız olacak ama en az zararla bu işi atlatacağız, teğet geçer demek bu. Şimdi teğet geçtiği ortaya çıkınca 'Başbakan haklı çıktı' demeye başladılar. Gerçek ortadaydı. Eğer siz güven ve istikrarı ekonomide hedef alırsanız, mali disiplinden taviz vermezseniz tabii bunu yakalarsınız. Ama 'bu benim akrabamdır, bu benim adamımdır' diye siz bankanın kaynaklarını bir yerlere hortumlarsanız o zaman çökersiniz. İşte bunlar yaşandı.''