T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan'a 30 bin kişilik veda hazırlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu'nun konuşma yapacağı AKP kongresinin konseptinin ilk kez lider temalı olmayacağı bildirildi

26 Ağustos 2014 11:21

AKP'de yeni genel başkanın seçileceği yarınki (27 Ağustos 2014) kongrede, bir sonraki gün Çankaya Köşkü’ne uğurlanacak 12. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, partinin 12 yıllık geçmişinden izler taşıyan slogan ve şarkılarla ‘nostaljik’ bir şekilde veda edilecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 30 bin partilinin katılması beklenen kongrenin yeni sloganı ise ‘Hep birlikte yeni Türkiye’ olarak belirlendi. Partinin eski kongre sloganları ve ‘Beraber yürüdük biz bu yollarda’ şarkısı da dahil seçim şarkılarının kullanılacağı kongre için Erdoğan’a yeni bir şarkı daha hazırlandığı bildirildi. Kongreye Erdoğan ailesinin de tam kadro katılması bekleniyor.

 

Lider temalı olmayacak

 

12 bin kişi kapasiteli Ankara Arena’da çalışmalar son aşamaya geldi. Salon, Erdoğan’ın Genel Başkan olarak son kez katılacağı kongre için hazırlanırken, salona giremeyenlerin dışarıdan izleyebilmeleri için de hazırlıklar yapıldı. Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu’nun konuşma yapacağı kongrenin konseptinin ise ilk kez lider temalı olmayacağı, parti misyonuna ve yeni döneme vurgu yapılacağı bildirildi. 

 

Ankara Arena hazır

 

Tayyip Erdoğan’ın son kez ‘genel başkan’ olarak katılacağı Ak Parti Olağanüstü Kongresi için Ankara Arena’da salonun dışı bayraklarla donatılırken, bahçeye de 2 dev ekran konuldu. “Hep birlikte yeni Türkiye” mesajı, ve Erdoğan’ın dev posteri asıldı.

 

ETİKETLER

erdoğanakpak partiveda30 bin kişipartikongredavutoğlu12 yılnostalji

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24