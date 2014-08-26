Erdoğan'a 30 bin kişilik veda hazırlığı

AKP'de yeni genel başkanın seçileceği yarınki (27 Ağustos 2014) kongrede, bir sonraki gün Çankaya Köşkü’ne uğurlanacak 12. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, partinin 12 yıllık geçmişinden izler taşıyan slogan ve şarkılarla ‘nostaljik’ bir şekilde veda edilecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 30 bin partilinin katılması beklenen kongrenin yeni sloganı ise ‘Hep birlikte yeni Türkiye’ olarak belirlendi. Partinin eski kongre sloganları ve ‘Beraber yürüdük biz bu yollarda’ şarkısı da dahil seçim şarkılarının kullanılacağı kongre için Erdoğan’a yeni bir şarkı daha hazırlandığı bildirildi. Kongreye Erdoğan ailesinin de tam kadro katılması bekleniyor.

Lider temalı olmayacak

12 bin kişi kapasiteli Ankara Arena’da çalışmalar son aşamaya geldi. Salon, Erdoğan’ın Genel Başkan olarak son kez katılacağı kongre için hazırlanırken, salona giremeyenlerin dışarıdan izleyebilmeleri için de hazırlıklar yapıldı. Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu’nun konuşma yapacağı kongrenin konseptinin ise ilk kez lider temalı olmayacağı, parti misyonuna ve yeni döneme vurgu yapılacağı bildirildi.

Ankara Arena hazır

Tayyip Erdoğan’ın son kez ‘genel başkan’ olarak katılacağı Ak Parti Olağanüstü Kongresi için Ankara Arena’da salonun dışı bayraklarla donatılırken, bahçeye de 2 dev ekran konuldu. “Hep birlikte yeni Türkiye” mesajı, ve Erdoğan’ın dev posteri asıldı.