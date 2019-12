-ERDOĞAN: 74 MİLYONUN HER BİRİ BİZİM İÇİN BİR GÜMÜŞHANE (A.A) - 22.04.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gümüşhanelilere, ''74 milyonun her biri bizim için birdir. Biz uzak demeyiz, ücra demeyiz. İstanbul'da ne yapılıyorsa aynı oranda Gümüşhane'ye de hizmet yapmak boynumuzun borcudur'' dedi. Erdoğan, Gümüşhane Zafer Meydanı'nda partisince düzenlenen seçim mitinginde yaptığı konuşmada, 81 vilayetin kendileri için bir olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: ''Biz yılların borcunu ödüyoruz, yılların ihmalini gideriyoruz. Gümüşhane'yi yıllar önce, yıllar boyunca hatırlamayan, görmeyen, gözetmeyen, hatta yok sayan iktidarların tersine biz Gümüşhane'yi acaba bu bölgenin nasıl yıldız şehri, marka şehri haline getiririz, onun için gece gündüz çalışıyoruz. Çok şey yaptık. Allah'ın izniyle sizlerin desteğiyle bizim de gayretlerimizle çok daha fazlasını yapacağız. Çıraklık dönemimizin, kalfalık dönemimizin eserleri ortada. Şimdi 12 Haziran'dan itibaren ustalık dönemine başlıyoruz. Ustalık dönemine geçişte ilk mitingimizi Bayburt'ta yaptık. Şimdi de ikinciyi burada yapıyoruz. Buradan bismillah diyoruz.'' Konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştiren Erdoğan, şunları kaydetti: ''Çıkmış, 'Bozkurtları karşına dikeriz' diyor. İşte bunların millet, milliyetçilik anlayışı bu. Ben 5 bin-10 bin genci Taksim'e çıkarırız derken illegal bir eylemden değil, demokrasi, hukuk çerçevesinde ifade özgürlüğüne vurgu yapıyorum. Kimlere karşı, illegal örgütlere karşı. MHP Genel Başkanı ise kalkıyor, radikal sol örgütlerin avukatlığına soyunuyor. Bozkurtları radikal sol örgütlerle aynı safta hizaya getirmekten bahsediyor. MHP 12 Eylül halk oylamasında İşçi Partisi ile Ergenekon ile CHP, BDP hatta terör örgütü ile aynı hizaya geldi, aynı safı tuttu, ve değişikliğe ne dedi, 'hayır' dedi. Ama iş kışkırtmaya, tahrike, hakarete gelince MHP Genel Başkanı ve üst yönetimi bunu çok iyi bilirler. MHP'ye gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum. Sakın bu oyuna gelmeyin.'' Erdoğan, CHP ve MHP genel başkanlarının İstanbul ile yakından uzaktan ilgisi olmadığını belirterek, ''Gel önce benden İstanbul dersi al. Zira biz İstanbul'un neresinde neyi yapacağımızı çok iyi biliriz. Orada doğduk, orada büyüdük ve 4.5 yıl da İstanbul'a evelallah alnımızın akıyla bir hizmet verdik'' dedi. ''Bu aziz millet CHP'nin bu ülkeye, millete neler yaşattığını unutmadı'' diyen Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Bu aziz millet 2002 yılının hemen öncesinde MHP'nin bu ülkeye neler yaşattığını unutmadı. Onların 'millet' diye bir derdi olmadığını biliyorsunuz değil mi kardeşlerim. Biz seçilmeden önce ülkede iktidar kimdeydi? DSP, MHP, ANAP. 21 banka fona devredildi mi, battı. Neydi faturası 40 milyar dolar. Kim ödedi, benim Gümüşhaneli Ayşe bacım, Fatma bacım, Hatice bacım, bunlar ödedi. Ahmet'im, Mehmet'im, Hasan'ım, Hüseyin'im, bunlar ödedi. Bizim cebimizden çıktı bu paralar. 'Görev zararı' dediler, Ziraat Bankasını batırdılar. 'Görev zararı' dediler Halk Bankasını batırdılar. Kim bu dediğim partiler, o zaman kim vardı merhum Ecevit, Sayın Bahçeli ve Sayın Yılmaz, bunlar vardı arkadaşlar. Sevgili Gümüşhane, Gümüşhaneli kardeşim, dünyada küresel finans krizi oldu bir tane banka Türkiye'de battı mı? Amerika'da bankalar battı, ama Türkiye'de bir tane batık banka yok, sigorta firması yok.'' Dönemin iktidarının IMF'den 30 milyar dolar aldığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: ''Ey Bahçeli bunu inkar et bakalım. 30 milyar dolar. Bize 23.5 milyar dolar borç devrettiler. Sevgili kardeşlerim ödedik, ödedik, ödedik şu an IMF'ye borcumuz ne biliyor musunuz? 5.2 milyar dolar, buraya geldik. Bizim farkımız bu, gerçeği gör. Ama görmez niye? Göz var, ama görmüyor, kulak var, ama duymuyor, dil var, ama hakkı, gerçeği söylemiyor. Bunların durumu bu. Bunlar 'Milliyetçiyim' diyorlar, değil mi? Ne Milliyetçisi ya. Bunlar kartondan Milliyetçi. Bakınız eğer bunlarda milliyetçilik olsaydı Merkez Bankamızı o duruma düşürmezlerdi. Biz bunlardan Merkez Bankasını nasıl aldık? 27 milyar dolar döviz rezerviyle aldık. Bu bizim milli bankamız. Peki şu anda Merkez Bankası'nın döviz rezervi nedir biliyor musunuz? Altınla beraber döviz rezervimiz şu anda 92 milyar dolar. İşte MHP'nin iktidarı o, bizim iktidarımız bu. Sevgili kardeşlerim onlar kirletti, biz temizliyoruz.'' Başladıkları işleri bitirmek ve büyük projelere start vermek için yeniden milletin onay vermesini istediklerini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: ''Türkiye bu güne kadar istikrarla, güvenle büyüdü. Bugün de istikrar sürsün, Türkiye büyüsün diyoruz. Bakın biz işsizliğin Türkiye'nin çok önemli bir meselesi olduğunu biliyoruz. 2002 sonundan itibaren işsizliği düşürmek için yoğun çaba içinde olduk. Bir yandan işsizliği aşağı çekeceksiniz, bir yandan da artan nüfusa iş üreteceksiniz. Biz 8.5 yıl boyunca her yıl 400 bin, 500 bin, 600 bin kişiye iş ürettik. 2010 yılında bir milyon 300 bin kişiye iş ürettik. Kriz nedeniyle yüzde 14'lere yükselen işsizliği şu anda rekor seviyelere düşürdük ve en son yüzde 11.9 oranına kadar çektik.'' -''İŞ VE MESLEK DANIŞMANI'' PROJESİ Erdoğan, küresel krizi artık geride bıraktıklarını ifade ederek, ''Bu aydan itibaren işsizliği süratle daha da azaltacağız ve dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasındayız. Avrupa'da OECD ülkeleri arasında 8.9 ile birinciyiz. Dünyada ise 3. sıradayız ve 12 Haziran ile yeni bir proje başlatıyoruz 'İş ve Meslek Danışmanı' adlı bu projeyle İŞKUR'a kayıtlı her işsiz için bir meslek danışmanı belirliyoruz. Bu danışmanlar işsizlere birebir hizmet verecek, yönlendirecek ve kalifiye olmaları için onlara yol gösterecek'' diye konuştu. 12 Haziran seçimlerine 51 gün kaldığını ve bu 51 günde durmayıp kapı kapı dolaşacaklarını ifade eden Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı: ''AK Parti Tayyip Erdoğan'ın partisi değil, milletin partisi, hepimizin partisi. Dolaşacağız, anlatacağız ve gümbür gümbür inşallah sandıklardan çıkacağız. Bana arkadaşlar program yapmışlar ben dedim ki 50 vilayete ancak giderim, bunlar 60'ın üzerine çıktılar. Şimdi 60'ın üzerinde vilayeti dolaşacağız.''