-Erdoğan: ''Zor günde de Mısır'ın yanındayız'' KAHİRE (A.A) - 13.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Her kutlu doğum sancılı olur. Biz Türkiye olarak, Türk milleti olarak, Mısır halkının bu süreci başarıyla atlatacağını görüyor ve buna inanıyoruz. Bizler iyi günde olduğu gibi zor günde de Mısır'ın yanındayız'' dedi. Başbakan Erdoğan ve Mısır Başbakanı İsam Şeref, baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından, ''Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi''nin kurulmasına ilişkin ''Ortak Siyasi Bildirge'' imzaladı. İmza töreninin ardından Erdoğan ve Şeref ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, basın toplantısındaki sözlerine, Şeref'in daveti üzerine geldiği Mısır'da gördüğü misafirperverlik için tüm Mısır'a teşekkür etti. Mısır ve Türkiye'nin tarihsel birikiminin, tarihsel kökleri itibariyle bölgedeki öneminin çok açık ortada olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: ''Şu anda bölgede yaşanan özellikle demokratik taleplere dayalı hak ve özgürlükler noktasındaki arayış özellikle de Tahrir meydanının tarih yazması bu safhada çok büyük önem arz etmektedir. Şunu altını çizerek ifade etmek istiyorum; Her kutlu doğum sancılı olur. Biz Türkiye olarak, Türk milleti olarak, Mısır halkının bu süreci başarıyla atlatacağını görüyor ve buna inanıyoruz. Mısır halkı, kardeşlerimiz bilmelidir ki, bizler iyi günde olduğu gibi zor günde de Mısır'ın yanındayız. Zira bizim birlikteliğimiz tarihten geliyor. Biz aslında aynı ailenin fertleriyiz. Anadolu ve Nil medeniyetleri yazılı ve yazılı olmayan insanlık tarihine beşiklik etmiştir. Dolayısıyla bu haliyle bir coğrafyanın siklet merkeziyiz. Kardeşim Başbakan Şeref ile bakanlarımız az önce Ortak İşbirliği Anlaşmalarını imzaladı. İşbirliğimizin daha da geliştirilmesi imkanlarının bu vesileyle adımlarını atmış bulunuyoruz.''