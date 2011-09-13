T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan: ''Zor günde de Mısır'ın yanındayız'' KAHİRE (A.A)

13 Eylül 2011 21:44

-Erdoğan: ''Zor günde de Mısır'ın yanındayız'' KAHİRE (A.A) - 13.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Her kutlu doğum sancılı olur. Biz Türkiye olarak, Türk milleti olarak, Mısır halkının bu süreci başarıyla atlatacağını görüyor ve buna inanıyoruz. Bizler iyi günde olduğu gibi zor günde de Mısır'ın yanındayız'' dedi. Başbakan Erdoğan ve Mısır Başbakanı İsam Şeref, baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından, ''Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi''nin kurulmasına ilişkin ''Ortak Siyasi Bildirge'' imzaladı. İmza töreninin ardından Erdoğan ve Şeref ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, basın toplantısındaki sözlerine, Şeref'in daveti üzerine geldiği Mısır'da gördüğü misafirperverlik için tüm Mısır'a teşekkür etti. Mısır ve Türkiye'nin tarihsel birikiminin, tarihsel kökleri itibariyle bölgedeki öneminin çok açık ortada olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: ''Şu anda bölgede yaşanan özellikle demokratik taleplere dayalı hak ve özgürlükler noktasındaki arayış özellikle de Tahrir meydanının tarih yazması bu safhada çok büyük önem arz etmektedir.  Şunu altını çizerek ifade etmek istiyorum; Her kutlu doğum sancılı olur. Biz Türkiye olarak, Türk milleti olarak, Mısır halkının bu süreci başarıyla atlatacağını görüyor ve buna inanıyoruz. Mısır halkı, kardeşlerimiz bilmelidir ki, bizler iyi günde olduğu gibi zor günde de Mısır'ın yanındayız. Zira bizim birlikteliğimiz tarihten geliyor. Biz aslında aynı ailenin fertleriyiz. Anadolu ve Nil medeniyetleri yazılı ve yazılı olmayan insanlık tarihine beşiklik etmiştir. Dolayısıyla bu haliyle bir coğrafyanın siklet merkeziyiz. Kardeşim Başbakan Şeref ile bakanlarımız az önce Ortak İşbirliği Anlaşmalarını imzaladı. İşbirliğimizin daha da geliştirilmesi imkanlarının bu vesileyle adımlarını atmış bulunuyoruz.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24