-ERDOĞAN ZİRVEYE KATILACAK ANKARA (A.A) - 19.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'daki Akdeniz İklim Değişikliği Zirvesi'ne yeni bir gelişme olmazsa katılacağını bildirdi. Erdoğan, Finlandiya'ya gitmeden önce Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Finlandiya'ya en son 1978 yılında dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in, üst düzey bir ziyarette bulunduğunu anımsatan Erdoğan, 32 yıldır Finlandiya'ya başbakan düzeyinde bir ziyaret gerçekleşmediğini söyledi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Tarja Halonen ve Meclis Başkanı Sauli Vainamo Niinistö ile Finlandiya Başbakanı Mari Kiviniemi ile Finlandiya Dışişleri Bakanı Alexander Stubb ile biraraya geleceğini bildiren Erdoğan, temasları çerçevesinde Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerini görüşeceklerini, Kıbrıs'taki son gelişmeler ile enerji, güncel uluslararası ve bölgesel konuların ele alınacağını ifade etti. -SORULAR- Başbakan Erdoğan, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun, Yunanistan'daki Akdeniz İklim Değişikliği Zirvesi'ne katılması halinde zirveye katılmayacağının Yunanistan'a bildirildiği yönündeki haberlerin anımsatılması üzerine Erdoğan, konuyu Dışişleri Bakanlığından öğrendiğini ve bunun üzerine Yunanistan'a ''Netenyahu, Akdeniz İklim Değişikliği Zirvesine katılacaksa orada benim olmam söz konusu değil'' açıklamasında bulunduğunu söyledi. Malta Başbakanı ve kendisinin ana konuşmacı olarak davet edildiğini anımsatan Erdoğan, ''Netenyahu'nun Akdeniz İklim Değişikliği Zirvesi'ne katılmayacağına dair haberi aldık. Şu anda yeni bir gelişme olmazsa, Yunanistan'daki zirveye katılacağım'' dedi. AK Parti Milletvekili Halide İncekara'nın ''yetenekli ve üstün zekalı çocukların Kanada ve İsrail tarafından toplandığı'' yönünde açıklamalarda bulunduğunun anımsatılması üzerine de Erdoğan, kendisine bu konuda gelmiş bir bilimsel ve kesin tespitin bulunmadığını kaydetti. Erdoğan, ''Halide Hanım niye böyle söyledi bilemiyorum, böyle bir tespiti İçişleri Bakanı yapar, bize gelmiş bir bilgi söz konusu değil'' diye konuştu. Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarının yargı denetimine açılmasının ardından, Türk Silahlı Kuvvetlerinden uzaklaştırılmış bin 637 subay ve astsubayın uyum yasası beklediğinin anımsatılması üzerine de uyum yasalarıyla ilgili teknik kadroların çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. YARSAV'ın Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliği için yapılan seçimin iptalini istediğinin anımsatılması üzerine de Erdoğan, şunları kaydetti: ''Böyle bir yaklaşım tarzına sadece gülüp geçiyorum. Türkiye'de 12 bine yakın hakim ve savcı bir seçime giriyor, oy kullanıyorlar ve oy kullandıkları insanlar Türkiye'nin değişik yerlerinde birinci derece hakim, savcı. Edirne'den tutun Rize'ye kadar birinci derece hakimler, savcılar var. Gerek adli, gerek idari 200'e yakın aday vardı seçimde. Bu adayların içerisinden böyle bir seçim yapılıyor, neticede 7 asıl adli, 3 asıl idari yargıdan olmak üzere 10 isim seçiliyor, bu seçim bu şekilde bittikten sonra yeni bir yakıştırma esasına giriyorlar. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı bizzat seçim neticelerini açıkladı, ilan etti. Adalet Bakanlığının seçimlere farklı bir şekilde dahli olması söz konusu değil. YARSAV kendisinin böyle bir gayret içerisinde olduğunu, meşru olarak aday göstererek, açıkladı, üyeleri arasından adayları vardı. Adalet Bakanlığının böyle bir çalışma yapması söz konusu olamaz. Adalet Bakanlığının içinden 1-2 tane birinci sınıf hakim aday olmuştur, seçilmişlerdir. Bu onların yasal hakkıdır, yasal olarak buna mani bir hal yoktur. Adalet Bakanlığında olan her görevlinin Yargıtay'a da Danıştay'a da zaten seçilme hakları var ayrıca ve bugüne kadar Yargıtay'da, Danıştay'da bulunan birçok üyenin Adalet Bakanlığından gelip geçtiğini görürsünüz.''