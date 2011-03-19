-ERDOĞAN, ZİRAAT BANKASI CİDDE ŞUBESİNİ AÇTI CİDDE (A.A) - 19.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Ziraat Bankası Cidde Şubesi iki ülke arasındaki finans iletişiminde en önemli köprü görevini üstlenecektir'' dedi. Cidde'de bulunan Başbakan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Cidde Şubesi'nin açılış törenine katıldı. Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, Ziraat Bankası'nın Cidde'de şube açmasının gerçekten çok anlamlı olduğunu vurgulayarak, Ziraat Bankası'nın yüzde 100 Türk sermayeli bir banka olduğunu ve Suudi Arabistan'da şube açmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Ziraat Bankası'nın Türk bankacılık sektöründe farklı bir yeri temsil ettiğini kaydeden Erdoğan, Cidde şubesinin Suudi Arabistan'da birçok Türk yatırımcısı ve girişimcisinin çalışmalarını kolaylaştıracağını ifade etti. Ziraat Bankası'nın AK Parti hükümeti öncesinde zarar ettiğini belirten Erdoğan, bankanın 8 yıldır kara geçtiğini, her geçen gün büyüdüğünü ve şu anda Türkiye'nin bir numaralı bankası olduğunu dile getirdi. Erdoğan, ''Türkiye'ye haklı bir gururu yaşatacağını Ziraat Bankası Cidde Şubesi iki ülke arasındaki finans iletişiminde en önemli köprü görevini üstlenecektir'' diye konuştu. Erdoğan, konuşmasının sonunda Ziraat Bankası Cidde Şubesi'nin açılmasında emeğe geçenlere teşekkürlerini iletti. Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Karslı da, yaptığı konuşmada, şu anda Cidde'de çok mutlu bir olayı yaşadıklarını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük bankası olan Ziraat Bankası'nın Suudi Arabistan'da şube açmasının önemini vurguladı AK Parti hükümetinin komşu ülkelerle sıfır sorun politikasının sonucu olarak siyasi ilişkilerin geliştikçe ekonomik ve ticari ilişkilerin de geliştiğini kaydeden Karslı, bankacılık sektörünün de buna ayak uydurduğunu, bu çerçevede Ziraat Bankası'nın Cidde Şubesi'nin hizmete açıldığını söyledi. Cidde Şubesi'yle Suudi Arabistan'a gelen Türk vatandaşları ve hacılar ile Suudi Arabistan vatandaşlarına hizmet vermeyi amaçladıklarını belirten Karslı, törene katılan Başbakan Erdoğan'a da teşekkürlerini iletti. Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar da yaptığı kısa konuşmada, bankanın yurtdışında açtığı şubelerle bankacılık sektöründe önemli adımlar attığını, Suudi Arabistan şubesinin de Türk vatandaşları, hacılar ve Suudi Arabistan vatandaşlarına sağlayacağı katkı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. -BAKAN BABACAN'IN SÖZLERİ- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da açılış töreninde yaptığı konuşmada, ''Türk bankacılık sektörü gerçekten bütün dünyada başarı örneği olarak gösterilen bir sektör'' dedi. Dünyadaki ekonomik krize rağmen Türk bankalarının hem Türkiye'de hem de dünyada çok başarılı olduğunu kaydeden Babacan, Türk bankalarının bundan sonra da tüm dünyada başarılarıyla anılacağını dile getirdi. Ziraat Bankası'nın toplam aktif büyüklüğü açısından Türkiye'nin en büyük bankası olduğunu anlatan Bakan Babacan, Ziraat Bankası'nın Suudi Arabistan'da şube açmasının çok önemli bir girişim olduğunu bildirdi. Yabancı bir bankanın Suudi Arabistan'da şube açmasının çok da kolay olmadığını kaydeden Babacan, bu nedenle Cidde şubesinin büyük önem taşıdığını söyledi. Ali Babacan, Mekke ve Medine şubelerinin de açılmasıyla Türkiye'de başta hacılar olmak üzere Türk vatandaşlarına hizmet açısından önemli kolaylıklar sağlayacağını dile getirdi. Konuşmaların ardından Ziraat Bankası'nın Cidde Şubesi, Başbakan Erdoğan tarafından kurdele kesilerek hizmete açıldı. Erdoğan açılışın ardından bankada incelemelerde bulundu. Bu arada Erdoğan'a 'Ziraat Bankası mevduat kartı' takdim edildi.