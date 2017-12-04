"Erdoğan zaman zaman 'Rabia' yapmayı unutuyor, bu işarete kendisi de ısınamadı"

Yeniçağ yazarı Ergun Kaftancı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın halkı selamlarken ‘tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan’ söylemiyla sembolleştirdiği Rabia işaretini son zamanlarda yapmayı unuttuğunu söyledi. "Zaman zaman unuttuğuna göre demek ki kendisi de bu işarete ısınamadı" diyen Kaftancı, "Zaten bu işareti Erdoğan fanatiklerinden başka kullanan AKP'li de yok ya..." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN - AKP'lilere 'Rabia' işareti broşörü dağıtıldı; anlamı anlatıldı

Ergun Kaftancı'nın, "Düşmanlar el ele" başlığıyla (47 Aralık 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Hiç düşündüğünüz oluyor mu, neden ABD ile hasmane tutum içerisindeyiz...

Son 10 yıl öncesine kadar iki ülkenin arasından neredeyse su sızmıyordu, bugün soğuk savaş halindeyiz...

Zıtlaşma, Erdoğan'ın İsrail karşıtı söylemleri yüzünden başladı. Bunun üzerine İsrail durur mu; saman altından su yürüterek Türkiye düşmanlığını körüklemeye kalktı...

ABD ile aramızın limoni hale gelmesi bu dönemde ortaya çıktı. Yahudi Lobisi harekete geçti, yönetimdeki Yahudi kökenli isimler Başkan ve etrafı üzerinde baskılı olmaya başladı...

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Bu duruma nasıl gelindiğine bakalım...

2010 yılında İsrail Dışişleri Bakanı Ayalon bakanlığa çağırdığı Büyükelçimiz Oğuz Çelikkol'u tabureye benzer alçaklıkta bir koltuğa oturtarak hem Türkiye'yi küçümsemeye, hem de Çelikkol'u aşağılamaya kalktı...

Aramızdaki ipleri iyice geren Yahudi demarşı budur...

Ankara, yapılması gerekeni yaptı ve Erdoğan, bu tavrı hoşgörüyle karşılayamayacağımızı açıkladı, Çelikkol geri çekildi...

Bu gerilim giderek arttı; Türkiye, İsrail ile diplomatik ilişkileri askıya aldı...

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Dönelim yeniden ABD'ye...

Yahudi Lobisi, Türkiye'den ziyade Erdoğan'ı hedef alan söylemlerle Amerikan yönetimini ve kamuoyunu etkileme başarısı gösterdi, Ankara tarafından dışlanan İsrail'in de sözde intikamını almış oldu...

Lobinin çalışmaları Başkan Obama'yı ve yönetimini Türkiye'den biraz uzak durma düşüncesine itti ama Obama katı bir tavır koymaktan hep kaçındı. Etrafı da, lobinin girişimlerinden ve söylemlerinden etkilenmedi...

Ancak Ermeni Soykırımı karar tasarıları bu süreçte Temsilciler Meclisi'ne getirildi. Türkiye karşıtı bu eylemlerde Ermeni

Lobisi'nin rolü olduğu kadar Yahudi Lobisi'nin de rolü vardı...

Düşmanlar bir araya gelmişti...

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Yakın dönemde birbirimize gülücükler yaparak İsrail ile uzlaşı yoluna girdik ve dostluk yolunda yeniden adımlar atmaya başladık ama Yahudi Lobisi tarafından pompalanan ABD yönetimiyle Trump'ın gözünü bir türlü açamadık...

Washington'un düşmanca değil ama dostane olmayan tavrı bu yüzden...

Suriye'ye yayılan PYD-YPG çetelerine silah yardımı yapılması ve ikisine de Türkiye karşıtlığının aşılanması, stratejik ortağın düşüncesizliğine tanıklık eden son figürlerdir. Orta Doğu coğrafyasında yaşayan milyonlarca Müslüman'ı hedef alan ve teröre teslim eden ABD, günü gelince göreceksiniz, bu insanlık dışı tasarruflarının hesabını milletler camiasına vermek durumunda kalacak.

Vicdansızlığın da önüne geçelim

Sunucu Esra Erol'un atv'deki yeni programı, gözyaşı dökülmesine vesile oluyor...

Programın, evlendirme içerikli teması değişti; yeni formata göre Esra Erol artık, evlâtlık olarak verilen ve yıllar sonra bunu öğrenip annesini, babasını, kardeşini arayan insanlara yardımcı olmaya çalışıyor...

İnsancıl bir program; hümanist bir program da diyebiliriz...

Başladığı günden beri ortaya çıkarılan gerçekler çok acı değerli okurlar; seyrettikçe Adana Meydan Doğumevi'nde çocuk ticareti yapıldığı kanısına varıyorsunuz.

36 yaşında annesiyle yakınlarını arayan delikanlıyı ve kendisini alıp büyüten anne dediği yurttaşımızı dinleyin, 80'li yıllarda bu hastanede doğum yapanların önemli bölümüne, çocuklarının teslim edilmediğini görün. Yapılan araştırmalar da iddiaların doğruluğunun gösterdi. Hastane kayıtlarında ne doğum, ne ölüm, ne defin konusunda doğru dürüst kayıt var...

İddialar çocuk ticaretini işaret ediyor...

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Değerli okurlar, TV 8'deki benzer programda da çocuklarını arayan insanlar Ankara Doğumevi'nde de çocuk ticareti yapıldığını iddia etti...

Buradan savcılarımıza rica ediyorum, duruma el koysunlar. İki programın bantlarını inceleyip, kayıtlara baksınlar, öyle sanıyorum ki çocuk ticareti yapıldığı kanısına varacak ve hemen harekete geçecekler.

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Sadece kanunsuzlukların değil vicdansızlıkların da önüne geçmek hepimizin insanlık görevi!

Fiskeler

Bilmem dikkat ettiniz mi, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, halkı selamlarken bazen unutuyor ve Rabia işareti yapmıyor. Zaman zaman unuttuğuna göre demek ki kendisi de bu işarete ısınamadı. Zaten bu işareti Erdoğan fanatiklerinden başka kullanan AKP'li de yok ya...

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ABD, silahla beslediği teröristleri polis yapacakmış. Masum insanları katleden, yasa ve insanlık tanımayan vicdansızlardan ne cins polis çıkacağını düşünün. Trump, hırsız-polis oyunu oynamaya niyetlenmiş anlaşılan. Yeni polisler ABD'de görev yaparsa o zaman seyredin insanlık dışı uygulamaları...

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Zarrab sadece rüşvetle iş yaptırmak, kara para aklamak, İran'ı ve ABD'yi ekonomik yoldan dolandırma suçu işlemiş değil. Savcılığa göre, yabancı devlet lehine siyasal ve askeri casusluk da yapmış. Mal varlığına bu suçtan dolayı da el konulduğu açıklandı. Reza içeriden çıkamayacak galiba.