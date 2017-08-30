Erdoğan, Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti

Ümit KOZAN/ ANKARA, (DHA)- ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, başkomutan sıfatıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde üçüncü kez yapılan tören, ana binanın girişinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'ndeki törende, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, kabine üyeleri, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, orgeneral ve oramiraller, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca\'nın da aralarında bulunduğu yüksek yargı organlarının üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, korgeneral ve koramiraller, tümgeneral ve tümamiraller, tuğgeneral ve tuğamiraller, astsubaylar, uzman çavuşlar, tören kıtası askerleri, sivil memurlar ve bürokratlar Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a tebriklerini iletti.

Öte yandan Erdoğan\'ı, yabancı misyon şefleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin yanı sıra ABD\'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, Rusya\'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Çin\'in Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang\'ın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerin büyükelçileri de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutladı. Erdoğan, tebrik sırasında bazı büyükelçilerle sohbet etti.

(FOTOĞRAF)