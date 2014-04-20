Erdoğan, yüzde 5'lik seçmen için Avrupa turuna çıkacak

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) verilerine göre, 1,5 milyonu Almanya’da, 85 bini ise ABD’de de olmak üzere yurt dışında yaklaşık 2,6 milyon seçmen bulunuyor. Bu oran, 50 milyonluk toplam seçmen sayısının yüzde 5’ine tekabül ediyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken, Köşk için adaylığını koyması beklenen Başbakan Tayyip Erdoğan bu yüzde 5'lik seçmen için Avrupa turuna çıkmaya hazırlanıyor

Ümit Çetin’in Hürriyet gazetesinde yer alan haberine göre, Erdoğan Mayıs ayında Türk nüfusunun yoğun olduğu başta Almanya, Fransa, Hollanda olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesini ziyaret edecek ve miting düzenleyecek. Almanya'daki mitingin Köln'de yapılması planlanırken, diğer ülkeler ve tarihleri üzerindeki çalışmalar sürüyor.

Yüzde 90’lık artış bekleniyor

Yurt dışında yaşayan milyonlarca gurbetçi, Ağustos ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bulundukları ülkelerde oy kullanabilecekler. Türk vatandaşları şimdiye kadar sadece ülkeye giriş çıkış yaparken gümrük kapılarında oy kullanabiliyordu. Yapılan tespitlere göre bugüne kadar 2.6 milyon gurbetçi seçmenin en fazla yüzde 7'si gümrüklere gelerek oy kullandı. Yapılan yeni düzenlemeyle bu rakamın yüzde 95-97'lere çıkması bekleniyor.

4 gün süre

Daha önce olduğu gibi gümrük kapılarına da sandık konulacak. Gurbetçilere oy kullanmak için 4 gün verilecek. Oy verme işlemi 7 Ağustos tarihinde başlayacak ve 10 Ağustos akşamına kadar devam edecek. Cumhurbaşkanı ilk tur oylamada belirlenemezse gurbetçiler, ikinci tur oylama 21 Ağustos ile 24 Ağustos tarihleri arasında yeniden sandık başına gidecekler.

Sandık mekanı aranıyor

Seçmen sayısının yoğun olduğu Almanya, Fransa ve Hollanda'da Türkiye’ye ait diplomatik binalardaki imkanların yetersiz kalabileceği endişesiyle spor salonları, okullar veya fuar alanları ile görüşmeler yapılıyor. Gurbetçiler, yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıklarını www.ysk.gov.tr adresinin ‘Yurt Dışı Seçmen Sorgulama’ bölümünden kontrol edebilecekler. Kayıtlarını bulamayan seçmenler bağlı bulundukları konsolosluklara adres beyanında bulunarak kayıtları güncellemeleri gerekiyor.

