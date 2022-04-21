Erdoğan: Yüz binlerce canı karanlık sularda kaybolmaktan kurtardık

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kendilerini modern, çağdaş addeden ülkeler sığınmacıları denizlerde terk ederken, hatta botlarını batırarak taammüden öldürmeye kalkarken biz deniz kuvvetlerimiz ve sahil güvenliğimizle yüz binlerce canı karanlık sularda kaybolmaktan kurtardık” dedi.

Erdoğan, Devlet Konukevi'nden Mavi Vatan Tatbikatı'na canlı bağlantı ile katıldı.

Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Türkiye’nin huzur ve geleceğinin en büyük teminatı olduğunu belirterek, “Mavi Vatan 2022 Tatbikatı hem harekata hazırlık hem de eğitimlerini tamamlamak, hem de yerli ve milli silah sistemlerimizin etkinliğini test etmek amacıyla 11 Nisan’dan beri devam etmektedir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın; Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz’deki unsurlarının diğer kuvvet komutanlıkları ve kamu kurumlarıyla koordinasyon halinde yürüttüğümüz tatbikatımız hamdolsun başarıyla yürütülmüştür” diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye’nin güçlü bir deniz kuvvetine sahip olmasının zorunluluk olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“İnşa ettiğimiz yeni gemiler, deniz altılar, gemilerimiz için geliştirdiğimiz silah sistemleriyle bölgesinin ve dünyanın en güçlü deniz kuvvetine sahip ordusu olana kadar bu çalışmaları kararlılıkla devam ettireceğiz. Bizim ordumuz tüm unsurlarıyla vatan savunması yanında pek çok yerde dünyanın en kapsamlı insanı yardım operasyonlarını da yürüten bir askeri güçtür. Kendilerini modern, çağdaş addeden ülkeler sığınmacıları denizlerde terk ederken, hatta botlarını batırarak taammüden öldürmeye kalkarken biz deniz kuvvetlerimiz ve sahil güvenliğimizle yüzbinlerce canı karanlık sularda kaybolmaktan kurtardık.” (ANKA)