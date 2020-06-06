Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yusufeli Barajı'nın açılış töreninde konuştu. Burada hafta sonu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasını, "Gönlümüz razı gelmedi" diyerek kaldırmasıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Hayatı hızla her alanda normal ritmine kavuşturuyoruz. Onun için cumartesi pazar günlerini kısıtlama noktasında serbest olarak ilan ettik" dedi.

"Ekonominin çarkları yeniden tam güç dönmeye başladı" diyen Erdoğan, "Vatandaşlarımızın rahat rahat sokağa çıkmasının yolunu açtık. Ama maske ve mesafe buna çok dikkat edeceğiz" diye konuştu.

Erdoğan canlı bağlandı, Yusufeli Barajı'nın açılışını gerçekleştirdi

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden, Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü, Bayburt Demirözü Sulaması, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Yusufeli Barajı'nın, Türkiye ekonomisine yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacağını ve 7 yılda kendini finanse edeceğini ifade eden Erdoğan, "Bu dağların arasında böyle bir eserin yapılmış olması bunu Türk mühendislerinin işçilerini yapmış olması bizim için ayrı bir övünç kaynağıdır" sözlerini kaydetti.

"Ülkemizi hizmet siyasetinde yarışılan bir iklime taşıdık. Çanakkale'de dünyanın en büyüklerinden biri olarak köprümüzün kulesinin son blogunu yerleştirdik. GAP'ın en büyük projelerinden Ilısu Barajı'nı tamamlamak da bize nasip oldu" diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca şunları kaydetti:

"Yassıada'yı demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak hizmete sunduk. Ankara'da 10 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdik. Bugün de Yusufeli Barajı'nın açılışını yaşıyoruz. Türkiye kutlu yürüyüşüne ara vermemiştir."