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Politika

Erdoğan, Yusuf İslam ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiliz müzisyen Yusuf İslam'ı kabul etti

08 Şubat 2017 22:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de İngiliz müzisyen Yusuf İslam'la bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 15 dakika sürdü

 

Yusuf İslam kimdir?

 

21 Temmuz 1948 yılında  İngiltere'de  Kıbrıslı Rum bir babanın ve İsveçli bir annenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen  Cat Stevens'ın asıl adı Steven Demetre Georgiou'dur. 8 yaşındayken annesi babası boşandı. Annesi ile İsveç'e döndü. 16 yaşındayken okulu bıraktı, daha sonra Sanat Okulu`na girdi ama oradan da ayrıldı.

İlk hit parçasını ve albümünü 18 yaşındayken yaptı. 1968'ların başında  tüberküloza yakalandı. Aylarca hastanede yattığından müziğe tekrar dönmesi 1970`i buldu ve yeni albümler yayımlamaya devam etti.

1976 yılında bir kaza sonrası boğulmak üzere olan Cat Stevens'in ruh hali bu ölüme yakın deneyim ile değişti.  Kardeşi David, Kudüs'te bir camide görüp ve içimi rahatlattı diyerek aldığı Kur'an'ı Cat Stevens'a hediye etti ve Stevens`ın İslamiyet`e geçişi başlamış oldu. 1977 yılında Müslüman olarak Yusuf İslam adını aldı.

Stevens, 1960'lı ve 1970'li yıllarda olmak üzere 60 milyondan fazla albüm satmıştır. "Wild World", "Father and Son", "Morning Has Broken", "Peace Train" ve "The First Cut Is the Deepest" gibi ünlü parçalarıyla hatırlanır. Cat Stevens yani Yusuf İslam, eşi ve beş çocuğuyla birlikte Londra'da yaşamaktadır.

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