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Dünya

Erdoğan Yunanistan Başbakanı Çipras ile görüştü

Özge Düzgün, Atina, 7 Aralık, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras ile bir araya geldi

07 Aralık 2017 17:40

Özge Düzgün, Atina, 7 Aralık, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras ile bir araya geldi. Buradaki görüşmede açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti: “Artık Türkiye ve Yunanistan bir şeye inanmalıdır. Bardağın boş tarafını değil dolu tarafına yönlenmeliyiz.

Müzakerelerimizi onun üzerine bina etmeliyiz. Aslında halklarımızın birbiriyle ortak yanları çok yeter ki ideolojik saplantısı olanları bir kenara koyalım. Eğer bizim Türkiye olarak hiçbir komşu ülkenin toprak bütünlüğü konusunda bir gözümüz yok. Biz geçmişte iç içe olmuş ülkeleriz. Burada soydaşlarımız var. Keşke geçmişteki bazı yanlışlar olması sebebiyle bir kısım Rum vatandaşlarımız da ülkemizden ayrılmasaydı.

Bu yanlışları artık tarihe bırakıyoruz. İlişkilerimizi çok daha sağlam bir zeminde inşa etmeliyiz. Bunun için yapabileceğimiz çok şeyler var. Eğer gerçekten söylem birliğini ortak aklı oluşturabilirsek bunları çözeriz. Bu görüşmemizde Yunanistan halkına şahsım ve halkım adına kalbi şükranlarımızı ifade etmek istiyorum.”

Görüntü Dökümü:

Erdoğan Çipras Görüşmesi

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