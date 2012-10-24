Erdoğan Yunan liderlere örnek gösterildi

Yunan gazeteci ve yazar Vangelis Papadopulos, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın biyografisini kaleme alındı. Kitapla ilgili yayınevinden yapılan açıklamada "Özellikle Yunanistan için kitap, kendilerini lider olarak gösterenlere ders kitabı olarak tarif edilebilir" denildi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşam hikayesi ve liderlik özellikleri, Yunan Devlet Televizyonu'nun (ERT) eski yöneticilerinden ve tecrübeli bir diplomasi muhabiri olan gazeteci ve yazar Vangelis Papadopulos tarafından kaleme alındı.

Yunanistan'da 1 Kasım'da yayımlanacak kitapla ilgili Kinitro yayınevi tarafından yapılan açıklamada, Papadopulos'un, son 50 yılda tanıdığı pek çok lider arasından Türkiye Başbakanı'nın biyografisini ve hikayesini; Türk-Yunan ilişkileri, İslam ve Ortodoks tarihi ve Yunanistan ve Türkiye tarihi ile birlikte sunmayı seçtiğine işaret edildi.

Açıklamada, Erdoğan'ın şöhretinin Türkiye sınırlarını aştığına ve geçen yıl TIME dergisi tarafından yılın adamı olarak seçildiğine işaret edildi.

"Özellikle Yunanistan için kitap, kendilerini lider olarak gösterenlere ders kitabı olarak tarif edilebilir" denilen açıklamada, İstanbul'da başarılı bir belediye başkanı olan Erdoğan'ın, daha sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı seçildiği, üç kez ard arda başbakan seçilip, "bugün uluslararası alanda önemli bir rol oynayan Türkiye'nin tartışmasız lideri" olduğu kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"10 yıl önce Türkiye'de çöküş yaşanırken iktidara geldi. IMF'yi kovdu, demokratik hak ve özgürlüklerin üzerine zekice açılımlar getirdi, Kemalistlerin gücünü kısıtladı, darbecileri yargıladı, Türkiye'yi, dünya çapında Çin ve Hindistan'dan sonra üçüncü en çok gelişen ülke haline getirdi. Türkiye halkının yaşam koşullarını iyileştirdi, ülke içinde kalkınmayı genişletti ve şimdi yeni bir ilerici anayasaya geçmeyi hedefliyor."

Kitapta, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ermeni Patriği Aram Ateşyan, Hahambaşı İsak Haleva, Güney Kıbrıs Rum yönetimi Başpiskoposu Hrisostomos, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Annan planı çözüm grubu üyesi Takis Hacıdimitriu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitris Avramopulos, eski bakan Dora Bakoyanni, İçişleri Bakanı Stilyanidis, eski Başbakan Kostas Simitis, PASOK Rodop milletvekili Ahmet Hacıoasman ile azınlık temsilcileri ve Atina'da yaşayan İstanbullular Federasyonu Başkanı Nikos Uzunoğlu'nun Başbakan Erdoğan hakkındaki görüşlerine yer veriliyor.

Yazar daha önce Kostantinos Karamanlis, Andrea Papandreu, Makarios, Melina Merkuri, Kral Kostantino ve Yorgo Papadopulo gibi önemli isimlerin biyografilerini de yazdı.