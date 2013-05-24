Erdoğan: Yük olmaya değil yük almaya geliyoruz

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, Başbakanlık Merkez Bina'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Rompuy'un başkan olarak Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiğini dile getiren Başbakan Erdoğan, ziyaretin ayrı bir önem taşıdığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Tabii Avrupa Birliği'nin mevcut durumunu görüştük, ortak ilgi alanımızdaki ilişkilerdeki sorunlarımızı konuştuk, görüştük. Tabii biz Türkiye olarak bu süreç içerisinde neler yaptık, neler yapıyoruz bunları aramızda görüştük ve temenni ederiz ki önümüzdeki süreç çok daha farklı bir şekilde gelişir. Bu konuyla ilgili olarak başta vize sorunu olmak üzere, yine Türkiye'nin uzun zamandır üzerinde ısrarla durmuş olduğu, biliyorsunuz bir Nabucco Projesi var. Bu konuyu da bir transit işlevi olan ülke olarak, tüketici özelliği olan bir ülke olarak bunları görüştük ve tabii bu konuyla ilgili olarak da şu ana kadar maalesef atılan ciddi bir adım yok. Bunları değerlendirme durumumuz söz konusu oldu."

Avrupa Birliği'nin krizi Avro Bölgesi olarak yaşadığını kaydeden Erdoğan, Rompuy'dan Avrupa'nın kriz içerisinden çıkış sürecinde olduğunu dinlediklerini anlattı. Erdoğan, "Bu süreç içerisinde biz ısrarla şunu vurguluyoruz: Türkiye, Avrupa Birliği içerisinde yer almayı her ne kadar kendi menfaati için düşünüyorsa da aynı şekilde Avrupa Birliği'ne getireceği kazanımlar sebebiyle de bunu düşünüyor. Yani Türkiye yük olmaya değil aynı zamanda yük almaya geliyor böyle bir özelliğe sahip" diye konuştu.