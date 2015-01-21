Erdoğan: Yüce Divan'da 276 oyu bulamayanlara soru sorulmalı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eski 4 bakanın Yüce Divan oylamasına ilişkin olarak, AKP'den verilen 48 fire hakkında, "Bu oylamanın neticesi ne olursa Yüce Divan'a gider. Ne olursa gitmez. Ben sizden şu soruyu beklerdim , acaba 276 niye çıkmadı. veya 276 oyu bulamayanlara bu soruyu sormanız gerekmektedir" diye konuştu.

Merkez Bankası'nın 0.50 faiz indirimiyle ilgili de konuşan Erdoğan, "Görülen o ki Merkez Bankası hâlâ dersini almamış. Bizim bu indirimi yeterli bulmamız düşünülemez" dedi.

Erdoğan, Afrika ziyareti öncesinde İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

Remi bir ziyaret için Etiyopya’ya gideceğiz. Mevlüt Çavuşoğlu, Nihat Zeybekçi, Zihni Işık, Veysel Eroğlu, Mehmet Müezzinoğlu , temsilciler bana eşlik edecek. Heyetler arası görüşmelere eş başkanlık edeceğiz, sonra Somali’ye gideceği. Somali’de yapılan yatırımların açılışlarını yapacağız. Ülkemizin Etiyopya olmak üzere yatırım ilişkileri bulunmaktadır. En fazla Türk yatırımı bu bölgede yapılıyor. Afrika birliği Örgütüne Etiyopya başkanlık ediyor. İki ülkede yapılacak istişare ile gelişmeleri gözden geçireceğiz. Afrika’ya açılış programımız başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Bir çok alanda bir çok mesafe kaydettik. THY ile 3100 Afrikalı öğrenciye burs imkanı sunuldu. Resmi kurumlarımız çalışmalarımızı sürdürüyor. 10 yılı aşkın çabadan sonra Afrika ve ülkeleri ile yeni bir dönemim startını verdik. Afrika ülkelerine desteğimiz sürecektik. İşbirliğimizi ve ortaklığımızı yürütmek için çaba sarf edeceğiz. 24 Ocak akşamı ülkemize geri döneceğiz. Tüm Afrika kıtasına hayırlı olsun.



Soru & cevap

TBMM’deki 4 bakanla ilgili oylama

Şimdi cumhurbaşkanı olarak böyle bir değerlendirmeyi ancak bir vatandaş olarak yapabilirim fakat bu makama beni getiren halkıma ister istemez bunu cevapsız bırakmamak gibi bir sorumluluğu da taşıyorum. Bu yapılan oylamanın amacı nedir? Bu 4 tane arkadaşımız yüce divana gidecek mi gitmeyecek mi? Ben sizden şunu beklerdim. Acaba 276 niye çıkmadı bunu sormalıydınız. Veya 276’yı bulamayanlara bu soruyu sormanız gerekirdi. Bu soruları yöneltenler birincil mahkemenin takipsizlik kararını neden görmezden gelirler. Orası mahkeme değil mi, yargı değil mi? Komisyona bu işi götüren muhalefet değildir, iktidardır. İktidar istemeseydi komisyona götürmeyebilirdi. Attıkları bütün adımlarda mücadele sonuç 4 bakan arkadaşımızın yüce divana gitmemesi yönündedir. Buna sadece hayırlı olsun demek yeterlidir diye düşünüyorum.

Dinleme iddiaları

60 kez dinlendiysek az yahu. Ben sınırsız diye biliyorum. Bu benim yeni dillendirdiğim bir konu değil. Aylardır, son iki yıldır dillendirdiğim bir konu. Cumhurbaşkanlığının da dinlendiğini söyledim. Biz söylerken medya inanmadı. TSK’nın dinlendiğini anlattım. Maalesef söylediklerimiz kaile alınmadı. Çünkü yargı işgal altındaydı. Emniyetin içinde ciddi sıkıntılar vardı. Emniyet ve yargının çalışmaları neticesinde. O makamda bulunan insalnaları tweet yoluyla açıklaması yapması ve o görevin başında kalması mümkün mü? Bu tür insanları yargı makamında tutmazlar dünyada. HSYK ilk adımlarını atmıştır. Bunlar 3-5 değil çok daha fazla. Bunları üst yargıda da görüyoruz.

Gölbaşı’ndaki süreç bir çok şeyi ortaya çıkaracaktır. Bu eteklerden çok taşlar dökülecek. Henüz bunlar bitmedi, arkası gelecek. Bunların arkası geldikçe Türkiye huzur ortamını yakalayacaktır.

Demirtaş'ın açıklamaları

Siyaseti bilen bir insan bu ifadeyi kullanamaz. Bu beyefendi eşbaşkanı olduğunu partinin belediyesinin araçlarının nasıl hendekler kazdığını, nasıl tekrar arıza yaptı diye ödenekler aldığı ve belediyelerini hangi kanallarla yönettiklerini bir masaya yatırsınlar. Bunların hepsi biliniyor. Türkiye’de ikide bir söylenen ve takipçisi olduğumuz çözüm süreci var. Çözüm sürecini çözümsüzlüğe uğratmak için her şeyi bunlar yapıyorlar.

Bunların çok yüzü var. Perde ön ve perde arkası yüzleri var bunların. Bu araçları kimler taşlıyor izah edebilirler mi? Tutuklananlar, gözaltına alınanlar kimlerin elemanları? Bunları çocuklara yaptırıyorlar. Yeni yasayla bunların da önü kesilecek. Her şeyden önce bu beyefendi eşbaşkanı olduğu partide eşbaşkan sıfatıyla çok daha dikkatli konuşması gerekir. Bu ülkenin huzuruna nasıl katkıda bulunurum diye konuşması gerekir. Önce aynaya bakması lazım.

Merkez Bankası faiz indirimi

Bir defa bu indirimi yeterli bulmamız mümkün değil. Merkez Bankası verilen mesajlardan nasibini almış değil. Bu indirimin yeterli olamayacağını söylerken olaya politika faizi açısından bakamamak lazım.