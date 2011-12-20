-Erdoğan, Yücaoğlu ve Boyner ile görüştü İSTANBUL (A.A) - 20.12.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Erkut Yücaoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner ile görüşmesi sona erdi. Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme, bir saatten fazla sürdü. Görüşmenin ardından Yücaoğlu ve Boyner, ofisten yürüyerek çıkarak, açıklama yapmak üzere dışarıda bekleyen basın mensuplarının yanına geldi.