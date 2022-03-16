Erdoğan: Yozgat’ta farklı Diyarbakır’a gidince çok farklı konuşan mürailere inat, milletimizle birlikte yürümeye devam edeceğiz

Çankaya Köşkü'nde Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütlerine yoldaşlık yapanlara, oy uğruna bölücü örgütün uzantılarıyla ittifak kuranlara, Kandil’in siyasetteki piyonlarının kuyruğuna takılanlara, Yozgat’ta farklı Diyarbakır’a gidince çok farklı konuşan mürailere, şehit yakınlarına hakaret eden edepsizlere inat biz milletimizle birlikte yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın Diyarbakır göndermesi akıllara ana muhalefet partisi CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır gezisini akıllara getirdi.

"Dünya harp tarihini yeniden yazan yerli ve milli İHA'larla Suriye'deki, Irak'taki terör baronlarına nefes aldırmıyoruz" diyen Erdoğan, "21. yüzyıla altını çizerek söylüyorum inşallah Türkiye ve Türk milleti damgasını vuracaktır" diye konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Gazilere mücadeleleri sebebiyle en kalbi teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün burada 26 şehit yakını ve gazimizin Devlet Övünç Madalyası'nı tevcih ediyoruz. Ülkemiz genelindeki 376 şehit yakını ve gazimize madalyalarını tevcih etmiş oluyoruz.

Bu topraklar bize can verip kahramanların emanetidir. Ay yıldızlı bayrağımız nazlı nazlı dalgalanıyorsa, milletçe tarih sahnesinde varlığımızı özgürce idame ettirebiliyorsak şüphesiz bu şehit ve gazilerimizin fedakarlığı sayesindedir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin asıl mükafatlarının ebedi alemde Allah katında verileceğini biliyoruz.

Gazilerimiz için de çok büyük müjdeler vardır. İnancımıza göre şehitlik ve gazilik herkese nasip olmayan büyük bir şeref payesidir. Şehit yakını olmanın vakarını layıkıyla taşıyan her bir kardeşimi tebrik ediyorum. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmayı devlet olarak en öncelikli görevlerimiz arasında görüyoruz. Tazminattan maaşa kadar şehit yakınlarına ve gazilerimize tanınan pek çok imkan bulunuyor. Devletimiz iyi ve kötü günlerinizde her daim yanınızdadır. Son 20 yıldır olduğu gibi gelecekte de sizleri en iyi, en mükemmel şartlarla buluşturmaya devam edeceğiz.

Türkiye 40 yıldır terör belası ile mücadele halindedir. Emniyet mensuplarımızdan sivil vatandaşlarımıza kadar her kesimden binlerce canımızı şehit verdik. Yaşadığımız onca acıya rağmen terörün insanlarımız arasına nifak tohumları ekmesine müsaade etmedik. Kandan ve gözyaşından beslenen bu cinayet şebekesinin ülkemizin şahlanışını engellemesine izin vermedik. Onlar tehdit ettiler, biz tek bir adım dahi geri adım atmadık. Onlar yıktılar, biz hep daha güzelini, sağlamını inşa ettik. Onlar milletimizi bölmek için hamle yaptıkça biz 85 milyon olarak kardeşliğimize daha sıkı sarıldık. İnsanımızı ayrıştırmadık. Operasyonlarla tüm Türkiye'nin geleceğini koruduk.

Ülkemiz terörün her türlüsüyle bu mücadelede sınırlarımız içinde ve dışında önemli başarılara imza atıyor. Bir dönem çakalların gezdiği davada bugün artık kınalı kuzular geziyor. Türkiye bölücü terör örgütünün baskı şiddet ve zulmünden kurtuldukça her tarafta yatırımlar hız kazanıyor. Terörün karanlık gölgesi üzerimizden kalktıkça gençlerimiz sokaktaki vatandaşlarımız yarına çok daha güvenle umutla bakıyor. Türkiye’nin geleceğine ve teröre ve terör destekli siyasete yer olmadığı gün özellikle gün geçtikçe daha iyi başlıyor. Yılın 365 günü sürdürdüğümüz operasyonlarımızla terör örgütünün üzerine üzerine gidiyor tepelerine biniyor inlerini tek tek başlarına geçiriyoruz.

Dünya harp tarihini yeniden yazan yerli ve milli İHA'larla Suriye'deki, Irak'taki terör baronlarına nefes aldırmıyoruz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık bundan sonra da bırakmayacağız. Şehitlerimizin ruhunu muazzep etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz. Terör örgütlerine yoldaşlık yapanlara, oy uğruna bölücü örgütün uzantılarıyla ittifak kuranlara, Kandil’in siyasetteki piyonlarının kuyruğuna takılanlara, Yozgat’ta farklı Diyarbakır’a gidince çok farklı konuşan mürailere şehit yakınlarına hakaret eden edepsizlere inat biz milletimizle birlikte yürümeye devam edeceğiz. 21. yüzyıla altını çizerek söylüyorum inşallah Türkiye ve Türk milleti damgasını vuracaktır."