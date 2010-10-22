Erdoğan: Yolun açık olsun'

T24 - AKP'li kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, Ünsal’ın türban çıkışına sert tepki gösterdi.



Başbakan Erdoğan, “Başörtülü milletvekili için adım atmayacaksanız, bağımsız hareket ederim” diyen AKP’li Ünsal’a “Sizin adınıza üzülürüz ama yolunuz açık olsun” dedi. Vatan gazetsinde yayımlanan haber şöyle:



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da, Kızılcahamam kampında “Başörtülü milletvekili için adım atmayacaksanız siyasi tercihimi değiştirip, bağımsız hareket edeceğim” çıkışında bulunan AKP kurucular kulu üyesi Fatma Ünsal’a verdiği yanıt ile bu konuda “siyasi uzlaşma” sağlanmadan tek başına bir adım atmaya sıcak bakmadığı mesajını verdiği ortaya çıktı.



AKP Kurucu Fatma Ünsal’ın Kızılcahamam Kampı’ndaki “Meclis’te türbanlı vekil olsun” çıkışına, Erdoğan’ın verdiği yanıtın detayları kulislere yansıdı. CHP ile yapılan görüşmelerde de gündeme gelen çıkışında Ünsal, “Kadınlar başörtüsüyle Meclis’e giremiyor. 8 yıl geçti. Bu konuda adım atmayacaksanız siyasi tercihimi değiştirip, bağımsız hareket edeceğim” demişti. Erdoğan’ın buna karşılık “Bebek bile 9 ay 10 günde doğar bekleyin...” açıklamasıyla talebe destek verdiği öne sürülmüştü. CHP önceki günkü türban buluşmasında bu yanıttan kaynaklanan endişelerini AK Partililere aktarınca, AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, “Başbakan’ın o konuşması aslında uzundu. Ancak belli noktaları cımbızlanarak kamuoyuna yansıtıldı” savunmasını yapmıştı.



AKP'li kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, Ünsal’ın bu çıkışına sert tepki gösterdi. “Bu ülkede İmam Hatipler’de okuyan kız çocuklarına dahi baş örttürülmeyen günler oldu. Biz o günleri yaşayarak geldik. O günden bu güne çok şey değişti” diyen Erdoğan, hak ve özgürlükler açısından Türkiye’de yaşanan gelişmeleri özetledikten sonra Ünsal’a, “Tüm bunlara rağmen bana şimdi fedailik yapın mı diyorsunuz?” diye sordu. Böyle bir yaklaşımlarının olmayacağını kesin bir dille ifade eden Erdoğan, Ünsal’ın “siyasi tercihimi değiştirip, bağımsız hareket edeceğim” restine de, aynı sertlikle şu yanıtı verdi; “Bağımsız hareket ederim diyorsunuz; sizin adınıza üzülürüz ama yolunuz açık olsun deriz.”

Fatma Ünsal’ın türban çıkışına, Kızılcahamam kampına katılan milletvekillerinden hiçbir destek gelmediği, aksine AK Partililerin Ünsal’ın bu söylemini “milletvekili adayayım” şeklinde yorumlayarak tepki gösterdikleri, Erdoğan’ın karşılığını da alkışlarla karşıladıkları öğrenildi.

AKP kurucularından Fatma Ünsal, ABD’nin Irak’a müdahalesi öncesi Bağdat’a giden canlı kalkanlardan biriydi.



