-ERDOĞAN YOL HARİTASINI AÇIKLADI ANKARA (A.A) - 07.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Libya'daki durumla ilgili olarak Türkiye'nin hazırladığı yol haritasının ana unsurlarını açıklayarak, ''Derhal gerçek bir ateşkes sağlanmalı ve Kaddafi'ye bağlı askeri unsurlar bazı şehirlere uyguladığı kuşatmaları kaldırmalı ve şehirlerden çekilmelidir'' dedi. Hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün Libyalılara kesintisiz insani yardım akışı sağlayacak, güvenli insani bölgeler oluşturulması gerektiğini ifade eden Başbakan Erdoğan, tüm Libya halkının meşru çıkarlarını dikkate alan, kapsayıcı bir demokratik değişim ve dönüşüm sürecinin derhal, ivedilikle başlatılması gerektiğine işaret etti. Erdoğan, Libya'daki gelişmelerle ilgili olarak AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin temasları hakkında bilgi verdi ve ''Libya'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruyan ve barışçıl değişim sürecini öngören bir yol haritası için çalıştıklarını'' söyledi. Başbakan Erdoğan, önerdikleri bu yol haritasının ana unsurlarını şöyle anlattı: ''1- Derhal gerçek bir ateşkes sağlanmalı ve Kaddafi'ye bağlı askeri unsurlar bazı şehirlere uyguladığı kuşatmaları kaldırmalı ve şehirlerden çekilmelidir. 2- Hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün Libyalı kardeşlerimize kesintisiz insani yardım akışı sağlayacak, güvenli insani bölgeler oluşturulmalıdır. 3- Tüm Libya halkının meşru çıkarlarını dikkate alan, kapsayıcı bir demokratik değişim ve dönüşüm süreci derhal, ivedilikle başlatılmalıdır. Bu sürecin hedefi de halkın özgür iradesiyle yöneticilerini seçeceği anayasal demokrasi nizamının tesisi olmalıdır. Bu çerçevede, Libya'da gerçek bir ateşkes sağlanmasına ve siyasi dönüşüm sürecinin başlatılmasına yönelik olarak bu yol haritasının detayları üzerinde çalışıyoruz. Bu yol haritasını detaylı bir şekilde görüşmek üzere taraflarla temaslarımızı sürdüreceğiz. Uluslararası toplumun önde gelen üyeleriyle şekillendirmekte olduğumuz bu planı, Katar'da yapılacak Libya Temas Grubu toplantısı öncesinde Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Afrika Birliği, Arap Ligi ve İslam Konferansı Örgütü gibi bölgesel ve uluslararası örgütlerin de arasında yer aldığı ortaklarımızla paylaşmayı öngörüyoruz. Tüm bu çalışmalarda BM Libya Özel Temsilcisi El Hatip'in temel bir rol oynaması gerektiğini düşünüyor ve kendisiyle yakın eşgüdüm ve istişare içinde çabalarımızı sürdürüyoruz. Halkımız, kardeş Libya halkının her zaman yanında olacak ve Libya'nın geleceği için Libyalı kardeşlerimizle birlikte çalışacaktır.''