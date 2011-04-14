Erdoğan, yol arkadaşlarını unutmadı

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Erdoğan, belediye başkanıyken basın danışmanlığını yürüten ve 2 dönem TBMM’ye götürdüğü Hüseyin Besli’yi, 3’üncü kez aday göstermedi, ancak Başbakanlık’a çağırıp Yalçın Akdoğan’dan boşalan danışmanlık görevine getirdi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Erdoğan, Besli’yi listeler açıklandıktan sonraki ilk yurt dışı gezisine de götürdü. İşte Erdoğan’ın 41 çalışma arkadaşı:1- Hayati Yazıcı: Erdoğan’ın cezaevi döneminde avukatı, FP döneminde il yönetim kurulu üyesiydi. Rize 1’inci sıradan aday.2- Mehmet Ali Şahin: Erdoğan il başkanıyken, il yönetim kurulu üyesi, Fatih ilçe başkanıydı. Erdoğan belediye başkanıyken, Fatih Belediye Başkanı seçilmişti. Sonuçlara itiraz edilince, koltuğunu Sadettin Tantan’a bırakmak zorunda kaldı. Karabük 1’inci sıradan aday.3- Binali Yıldırım: Erdoğan’ın İBB Başkanlığı döneminde İDO Genel Müdürü’ydü. İzmir 2’inci bölge 1’inci sıradan aday.4- Veysel Eroğlu: Erdoğan, belediye başkanıyken, İSKİ Genel Müdürü’ydü. Afyon 1’inci sıradan aday.5- Ömer Çelik: Erdoğan, belediye başkanıyken danışmanıydı. Adana 1’inci sıradan aday.6- İdris Naim Şahin: İmam hatipten okul arkadaşı. Ordu 1’inci sıradan aday.7- Mevlüt Çavuşoğlu: MSP döneminden beri beraberler. Antalya 2’inci sıradan aday.8- Mehmet Mehdi Eker: Erdoğan, belediye başkanıyken Veteriner Müdürü’ydü. Diyarbakır 1’inci sıradan aday.9- Mehmet Müezzinoğlu: İmam hatipten okul arkadaşı. 1994’te RP’den Küçükçekmece belediye başkan adayıydı. Eski İstanbul il başkanı, Edirne 1’inci sıradan aday.10- Ömer Dinçer: Erdoğan İBB Başkanı’yken üst düzey kadrolaşmadan sorumlu danışmanı, imam hatipten okul arkadaşı. İstanbul 3’üncü Bölge, 1’inci sıradan aday.11- Erdoğan Bayraktar: Erdoğan’ın Belediye Başkanlığı döneminde KİPTAŞ Genel Müdürü ve Eminönü’nden İBB meclis üyesiydi. TOKİ Başkanlığı’nı bıraktı. Trabzon 2’inci sıradan aday.12- Feyzullah Kıyıklık: Erdoğan’ın avukatı, il başkanıyken, il yönetim kurulu üyesiydi. Erdoğan belediye başkanıyken, Bağcılar Belediye Başkanı’ydı. İstanbul 3’üncü Bölge 7’inci sıradan aday.13- Zülfü Demirbağ: Büyükşehir döneminde Yol Bakım Müdürü’ydü. Elazığ 1’inci sıradan aday.14- Nabi Avcı: Erdoğan, belediye başkanıyken danışmanıydı, başbakanlığında da danışmanlığını yaptı. Eskişehir 1’inci sıradan aday.15- Nurettin Canikli: Başkanlık döneminde İstanbul İl Defterdarı’ydı. Giresun 1’inci sıradan aday.16- İdris Güllüce: Erdoğan, RP İstanbul İl Başkanı’yken yardımcısı, belediye başkanıyken Tuzla Belediye Başkanı’ydı. İstanbul 1’inci Bölge 3’üncü sıradan aday.17- Erol Kaya: Erdoğan il başkanıyken, Pendik İlçe Başkanı’ydı. Erdoğan İBB Başkanı’yken, Pendik Belediye Başkanı’ydı. İstanbul 1’inci Bölge, 4’üncü sıradan aday.18- Mustafa Ataş: Tayyip Erdoğan, il başkanıyken il sekreteriydi. Belediye başkanıyken, Ekrem Erdem’den sonra il başkanlığı yaptı. İstanbul 1’inci Bölge, 6’ıncı sıradan aday.19- Nusret Bayraktar: Erdoğan döneminde Beyoğlu Belediye Başkanı’ydı. Rize 3’üncü sıradan aday.20- Gürsoy Erol: İl Başkanıyken Kadıköy İlçe Başkanı’ydı. Kadıköy Belediye başkan adayı oldu, kazanamadı. Hamidiye A.Ş. Genel Müdürlüğü yaptı. İstanbul 1’inci Bölge 9’uncu sıradan aday.21- Metin Külünk: MSP Gençlik Kolları’nda Erdoğan’la birlikteydi. Ağabeyi Necdet Külünk İl Başkan Yardımcısı’ydı. İstanbul 1’inci Bölge 14’üncü sıradan aday.22- Numan Güzey: Erdoğan’ın MSP Gençlik Kolları’ndan arkadaşı ve avukatı. Kadir Topbaş döneminde Büyükşehir Belediyesi’nde Kültür Daire Başkanı’ydı. İstanbul 1’inci Bölge, 18’inci sıradan aday.23- Ekrem Erdem: Erdoğan il başkanıyken, başkan yardımcısıydı. İstanbul 2’inci Bölge, 4’üncü sıradan aday.24- Hüseyin Bürge: Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminden beri Bayrampaşa Belediye Başkanı’ydı. İstanbul 2’inci Bölge 12’inci sıradan aday.25- Osman Aşkın: Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde spordan sorumlu danışmanıydı. İstanbul 2’inci Bölge, 13’üncü sıradan aday.26- Ahmet Hamdi Çamlı: İl başkanıyken şoförüydü. İstanbul 2’inci Bölge, 16’ncı sıradan aday.27- Ünal Kaçır: İl başkanıyken Bağcılar İlçe Başkanı’ydı. İstanbul 3’üncü Bölge, 3’üncü sıradan aday.28- Nurettin Nebati: MÜSİAD kontenjanından geldi. Erdoğan il başkanıyken Bakırköy ilçe başkan yardımcısı, belediye başkanıyken, Bakırköy ilçe başkanıydı. İstanbul 3’üncü Bölge, 9’uncu sıradan aday.29- Harun Karaca: Erdoğan RP İl Başkanı’yken, Fatih İlçe Başkan Yardımcılığı yaptı. Belediye Başkanı iken personel alımından sorumlu danışmanı ve Fatih’ten belediye meclis üyesiydi. İstanbul 3’üncü Bölge 15’inci sıradan aday.30- Cemal Özdemir: Erdoğan İBB Başkanı olduğu sıra, Bahçelievler’den belediye başkan adayı oldu kazanamadı. Ak Parti İstanbul İl Genel Meclisi Grup Başkan vekiliydi. İstanbul 3’üncü Bölge, 16’ıncı sıradan aday.31- Mehmet Metiner: Erdoğan, belediye başkanıyken danışmanıydı. MSP Gençlik kollarından beri arkadaşı. Adıyaman 2’inci sıradan aday.32- Sadık Danışman: Erdoğan belediye başkanıyken, İBB Sağlık Müdürü idi. İstanbul İl Genel Meclisi’nde Sağlık komisyonu başkanı ve Yardımeli Derneği Başkanı’ydı. İstanbul 3’üncü Bölge 19’uncu sıradan aday.33- Nevzat Pakdil: Erdoğan belediye başkanıyken İETT Genel Müdürü idi. Kahramanmaraş 2’inci sıradan aday.34- Mehmet Yaşar Karayel: 12 Eylül öncesi, Erdoğan’la MSP Gençlik Kolları’nda beraberlerdi. Kayseri 4’üncü sıradan aday.35- Şaban Erden: Erdoğan belediye başkanıyken, İBB Fen İşleri Daire Başkanı idi. Kırklareli 2’inci sıradan aday.36- Ömer Faruk Öz: Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde İETT Genel Müdür Yardımcısı idi. Malatya 5’inci sıradan aday.37- Recai Berder: Erdoğan döneminde İSKİ yönetim kurulu üyesiydi. Manisa 2’inci sıradan aday.38- Ali Turan: RP döneminde ‘Tayyip Ekibi’ndeydi. Sivas 4’üncü sıradan aday.39- Adem Yıldırım: Erdoğan RP İstanbul İl Başkanı iken, Bakırköy RP İl Gençlik Kolları’ndaydı. Sivas 5’inci sıradan aday.40- Mehmet Emin Dindar: Erdoğan döneminde İBB’de Sağlık Dairesi Başkanlığı’nda Hızır Acil Müdürüydü. Şırnak 1’inci sıradan aday.41- Temel Coşkun: Erdoğan belediye başkanıyken, Yalova belediye başkan adayıydı. Erdoğan’ın Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nü yaptı. Yalova 1’inci sıra adayı.