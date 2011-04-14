Erdoğan, yol arkadaşlarını unutmadı

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kendisini başarıya taşıyan ekibini ödüllendirdi. Erdoğan, şoföründen, okul arkadaşlarına, danışmanlarından birim müdürlerine kadar, İstanbul’daki 41 çalışma ve yol arkadaşını seçilemesi yüksek yerlere koydu.
Erdoğan, belediye başkanıyken basın danışmanlığını yürüten ve 2 dönem TBMM’ye götürdüğü Hüseyin Besli’yi, 3’üncü kez aday göstermedi, ancak Başbakanlık’a çağırıp Yalçın Akdoğan’dan boşalan danışmanlık görevine getirdi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:
Erdoğan, Besli’yi listeler açıklandıktan sonraki ilk yurt dışı gezisine de götürdü. İşte Erdoğan’ın 41 çalışma arkadaşı:
1- Hayati Yazıcı: Erdoğan’ın cezaevi döneminde avukatı, FP döneminde il yönetim kurulu üyesiydi. Rize 1’inci sıradan aday.
2- Mehmet Ali Şahin: Erdoğan il başkanıyken, il yönetim kurulu üyesi, Fatih ilçe başkanıydı. Erdoğan belediye başkanıyken, Fatih Belediye Başkanı seçilmişti. Sonuçlara itiraz edilince, koltuğunu Sadettin Tantan’a bırakmak zorunda kaldı. Karabük 1’inci sıradan aday.
3- Binali Yıldırım: Erdoğan’ın İBB Başkanlığı döneminde İDO Genel Müdürü’ydü. İzmir 2’inci bölge 1’inci sıradan aday.
4- Veysel Eroğlu: Erdoğan, belediye başkanıyken, İSKİ Genel Müdürü’ydü. Afyon 1’inci sıradan aday.
5- Ömer Çelik: Erdoğan, belediye başkanıyken danışmanıydı. Adana 1’inci sıradan aday.
6- İdris Naim Şahin: İmam hatipten okul arkadaşı. Ordu 1’inci sıradan aday.
7- Mevlüt Çavuşoğlu: MSP döneminden beri beraberler. Antalya 2’inci sıradan aday.
8- Mehmet Mehdi Eker: Erdoğan, belediye başkanıyken Veteriner Müdürü’ydü. Diyarbakır 1’inci sıradan aday.
9- Mehmet Müezzinoğlu: İmam hatipten okul arkadaşı. 1994’te RP’den Küçükçekmece belediye başkan adayıydı. Eski İstanbul il başkanı, Edirne 1’inci sıradan aday.
10- Ömer Dinçer: Erdoğan İBB Başkanı’yken üst düzey kadrolaşmadan sorumlu danışmanı, imam hatipten okul arkadaşı. İstanbul 3’üncü Bölge, 1’inci sıradan aday.
11- Erdoğan Bayraktar: Erdoğan’ın Belediye Başkanlığı döneminde KİPTAŞ Genel Müdürü ve Eminönü’nden İBB meclis üyesiydi. TOKİ Başkanlığı’nı bıraktı. Trabzon 2’inci sıradan aday.
12- Feyzullah Kıyıklık: Erdoğan’ın avukatı, il başkanıyken, il yönetim kurulu üyesiydi. Erdoğan belediye başkanıyken, Bağcılar Belediye Başkanı’ydı. İstanbul 3’üncü Bölge 7’inci sıradan aday.
13- Zülfü Demirbağ: Büyükşehir döneminde Yol Bakım Müdürü’ydü. Elazığ 1’inci sıradan aday.
14- Nabi Avcı: Erdoğan, belediye başkanıyken danışmanıydı, başbakanlığında da danışmanlığını yaptı. Eskişehir 1’inci sıradan aday.
15- Nurettin Canikli: Başkanlık döneminde İstanbul İl Defterdarı’ydı. Giresun 1’inci sıradan aday.
16- İdris Güllüce: Erdoğan, RP İstanbul İl Başkanı’yken yardımcısı, belediye başkanıyken Tuzla Belediye Başkanı’ydı. İstanbul 1’inci Bölge 3’üncü sıradan aday.
17- Erol Kaya: Erdoğan il başkanıyken, Pendik İlçe Başkanı’ydı. Erdoğan İBB Başkanı’yken, Pendik Belediye Başkanı’ydı. İstanbul 1’inci Bölge, 4’üncü sıradan aday.
18- Mustafa Ataş: Tayyip Erdoğan, il başkanıyken il sekreteriydi. Belediye başkanıyken, Ekrem Erdem’den sonra il başkanlığı yaptı. İstanbul 1’inci Bölge, 6’ıncı sıradan aday.
19- Nusret Bayraktar: Erdoğan döneminde Beyoğlu Belediye Başkanı’ydı. Rize 3’üncü sıradan aday.
20- Gürsoy Erol: İl Başkanıyken Kadıköy İlçe Başkanı’ydı. Kadıköy Belediye başkan adayı oldu, kazanamadı. Hamidiye A.Ş. Genel Müdürlüğü yaptı. İstanbul 1’inci Bölge 9’uncu sıradan aday.
21- Metin Külünk: MSP Gençlik Kolları’nda Erdoğan’la birlikteydi. Ağabeyi Necdet Külünk İl Başkan Yardımcısı’ydı. İstanbul 1’inci Bölge 14’üncü sıradan aday.
22- Numan Güzey: Erdoğan’ın MSP Gençlik Kolları’ndan arkadaşı ve avukatı. Kadir Topbaş döneminde Büyükşehir Belediyesi’nde Kültür Daire Başkanı’ydı. İstanbul 1’inci Bölge, 18’inci sıradan aday.
23- Ekrem Erdem: Erdoğan il başkanıyken, başkan yardımcısıydı. İstanbul 2’inci Bölge, 4’üncü sıradan aday.
24- Hüseyin Bürge: Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminden beri Bayrampaşa Belediye Başkanı’ydı. İstanbul 2’inci Bölge 12’inci sıradan aday.
25- Osman Aşkın: Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde spordan sorumlu danışmanıydı. İstanbul 2’inci Bölge, 13’üncü sıradan aday.
26- Ahmet Hamdi Çamlı: İl başkanıyken şoförüydü. İstanbul 2’inci Bölge, 16’ncı sıradan aday.
27- Ünal Kaçır: İl başkanıyken Bağcılar İlçe Başkanı’ydı. İstanbul 3’üncü Bölge, 3’üncü sıradan aday.
28- Nurettin Nebati: MÜSİAD kontenjanından geldi. Erdoğan il başkanıyken Bakırköy ilçe başkan yardımcısı, belediye başkanıyken, Bakırköy ilçe başkanıydı. İstanbul 3’üncü Bölge, 9’uncu sıradan aday.
29- Harun Karaca: Erdoğan RP İl Başkanı’yken, Fatih İlçe Başkan Yardımcılığı yaptı. Belediye Başkanı iken personel alımından sorumlu danışmanı ve Fatih’ten belediye meclis üyesiydi. İstanbul 3’üncü Bölge 15’inci sıradan aday.
30- Cemal Özdemir: Erdoğan İBB Başkanı olduğu sıra, Bahçelievler’den belediye başkan adayı oldu kazanamadı. Ak Parti İstanbul İl Genel Meclisi Grup Başkan vekiliydi. İstanbul 3’üncü Bölge, 16’ıncı sıradan aday.
31- Mehmet Metiner: Erdoğan, belediye başkanıyken danışmanıydı. MSP Gençlik kollarından beri arkadaşı. Adıyaman 2’inci sıradan aday.
32- Sadık Danışman: Erdoğan belediye başkanıyken, İBB Sağlık Müdürü idi. İstanbul İl Genel Meclisi’nde Sağlık komisyonu başkanı ve Yardımeli Derneği Başkanı’ydı. İstanbul 3’üncü Bölge 19’uncu sıradan aday.
33- Nevzat Pakdil: Erdoğan belediye başkanıyken İETT Genel Müdürü idi. Kahramanmaraş 2’inci sıradan aday.
34- Mehmet Yaşar Karayel: 12 Eylül öncesi, Erdoğan’la MSP Gençlik Kolları’nda beraberlerdi. Kayseri 4’üncü sıradan aday.
35- Şaban Erden: Erdoğan belediye başkanıyken, İBB Fen İşleri Daire Başkanı idi. Kırklareli 2’inci sıradan aday.
36- Ömer Faruk Öz: Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde İETT Genel Müdür Yardımcısı idi. Malatya 5’inci sıradan aday.
37- Recai Berder: Erdoğan döneminde İSKİ yönetim kurulu üyesiydi. Manisa 2’inci sıradan aday.
38- Ali Turan: RP döneminde ‘Tayyip Ekibi’ndeydi. Sivas 4’üncü sıradan aday.
39- Adem Yıldırım: Erdoğan RP İstanbul İl Başkanı iken, Bakırköy RP İl Gençlik Kolları’ndaydı. Sivas 5’inci sıradan aday.
40- Mehmet Emin Dindar: Erdoğan döneminde İBB’de Sağlık Dairesi Başkanlığı’nda Hızır Acil Müdürüydü. Şırnak 1’inci sıradan aday.
41- Temel Coşkun: Erdoğan belediye başkanıyken, Yalova belediye başkan adayıydı. Erdoğan’ın Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nü yaptı. Yalova 1’inci sıra adayı.