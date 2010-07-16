-ERDOĞAN YİNE ''ÜÇ ÇOCUK'' İSTEDİ ANKARA (A.A) - 16.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Meral Kirişçioğlu'nun oğulunun nikah şahitliğini yaptı. Rixos Otel'de düzenlenen törende, Meral Kirişçioğlu'nun oğlu Ömercan Kirişçioğlu ile Hande Emiroğlu hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikah şahitliğini, Başbakan Erdoğan, Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir ile AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Fatma Şahin yaptı. Erdoğan, çifte mutluluklar dileyerek, ''Öncelikle Hande ve Ömercan yavrularımızın nikah akdini bizler resmi şahitler olarak, sizler de fahri şahitler olarak akdetmiş bulunuyoruz. Kendilerine tekrar Allah'tan mutluluklar diliyorum. Her iki aileye de Allah yavrularının acısını göstermesin. İnşallah en kötü günleri bugünkü gibi olsun'' dedi. Evliliğin uzun bir yolculuk olduğunu belirten Erdoğan, ''İyi günler var, kötü günler var. Tabii iyi günlerde mutluluk ziyade olacak ama kötü günlerde de fedakarlıklar, bunu paylaşmak suretiyle bunu azaltacaktır'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Ben burada tabii bir deneyimimi özellikle bu, ülkemin geleceğiyle alakalı olduğu için her yerde paylaşıyorum. Bunun için bu gençlerimize de söyleyeceğim. O da biliyorsunuz bir Başbakan olarak, ülkenin geleceğine milletimin bu tür yetişmiş, kaliteli, vasıflı gençlerin oluşturduğu ailelerde ben tabii ne bir çocuk ne iki çocuk istemiyorum, en az üç çocuk diyorum, en az. Hani diyorlar ya yetiştirmek, şu, bu. Anne, baba, devlet beraber el atacağız, yetiştireceğiz. Bakın bugün eğer böyle gidersek şu anda nüfusumuzun artışı 1.4, oran budur. 2037-38'de Türkiye'nin yaşlanması süreci, 65 yaş üstü yüzde 60'ın üzerine çıkıyor, ihtiyar bir ülke olacağız. Şu anda gençliğimizle övünüyoruz, o gün ihtiyar olacağız. Ekonominin, zenginliğin, güçlü bir ülke olmanın birinci sebebi insan unsurudur. Eğer insan unsuru güçlü olursa, diğerleri onun türevidir zaten. Eğer orada güçlüysek, ülke olarak da güçlüyüz. Bakın dünyanın şu anda en zengin iki ülkesi Hindistan, çok enteresandır, nüfusu nerede biliyorsunuz. Çin, nüfusu nerede biliyorsunuz, bunlar 1 milyarın üzerinde, 1 milyar 300 milyon gibi, oralarda dolaşıyor bu nüfus. Ortalamaya baktığınız zaman fakir görünüyorlar ama totalde baktığınız zaman dünyanın ilk 5 ülkesi içindeler ve şu anda bilimde de teknolojide de sanatta da aldılar başlarını gidiyorlar ve önü çekiyorlar.'' Başbakan Erdoğan'ın, ''Bizim de bu noktada böyle yetişmiş gençlerimizle inşallah böyle geniş bir aile... Burada tabii Hande, maharet sende'' sözleri, salondakilerden büyük alkış aldı. ''Diğer bir başka tecrübeyle aile cüzdanını biz erkeklere vermeyiz, erkekler kaybedebilir. Bayanlara veririz ki aradığı zaman bulsunlar'' diyen Erdoğan, aile cüzdanını geline vererek, mutluluklar diledi.