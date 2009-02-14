Erdoğan yine medyaya kızdı

Sinop’ta konuşan Başbakan , ‘Tosun’un devamı niteliğindeki haberlere yer veren medyayı suçladı.





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Kadir Topbaş’ın dünürü Mustafa Şevki Kavurmacı, Atasay’ın sahibi Cihan Kamer ve eski Futbol Federasyonu Başkanı merhum Hasan Doğan’ın 2004’te Eyüp’te aldıkları E-5’e cepheli arsa, bu üç ortağın almasının ardından önce ’ticari’ alana çevrildi. Ardından bu araziye komşu arsalar ’konut alanı’ndan çıkarılıp ’yeşil alan’ ilan edildi. Böylece, arsanın değeri bir anda tam anlamıyla patladı. Ama CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Topbaş da Kamer’i tanıyor. İstanbul’da imar rantı dağıtılıyor" sözlerinin hemen sonrasında, Doğan’ın kardeşi, arsayı Futbol Federasyonu’na bağışladı. Hatırlanacağı üzere Başbakan’ın oğlu ile gelinin Cihan Kamer ile Atasay’da ortak oldukları ve Erdoğanların adına Ekrem Tosun’un hareket ettiği ortaya çıkmıştı.



Sinop’ta halka hitap eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bu konuya değindi. ‘Tosun’un devamı niteliğindeki haberlere yer veren medyayı suçladı.



Boykot çağrısını yineledi



Bize engel çıkartanlara karşı ne söyleyeceğimizi Sinoplu kardeşlerim iyi bilir. Sinoplu Diyojen demiş ya 'Gölge etme başka ihsan istemem.' Şimdi yarın yazarlar yazar 'Başbakan yine Diyojen dedi' diye. İçeriğine bakın içeriğine.



Ne derlerse desinler söylüyorum. Yalan yanlış haber yapan medyayı evinize sokmayın. Bugün bir tanesi bir haber yapmış. Çok enteresan. Başbakan Sevgililer Günü'nü Ferhat ile Şirin'in şehri Amasya'da kutlayacak diyor. Halbuki benim eşim bugün Katar'da. Biz buradayız. Nerden aldın bu haberi?



‘AKP’yi medya kurmadı’



Bu aralar beni tüccarlarla ortak gösteriyorlar. Efendim şu arazi AKP'li belediye başkanı ile ranta dönüştü. Eğer ranta dönüştürüyorsa neden Futbol Federasyonu'na hibe ettiler. Hasan Doğan'ın emeli de buydu. Spor Meslek Lisesi yapılacak. Buraya AKP İstanbul İl Teşkilatı yapılacak yazıyor haberde. Eline gözüne dursun. AKP İstanbul İl Teşkilatı Sütlüce'de yapıldı. Bu tür yalan yanlış yazan medyaya karşıyız. Bunlar da CHP'nin yandaşı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de iyi anlaşıyorlar. Ama bu mumunuz da sönecek. Biz medyanın kurduğu parti değiliz. Bu milletin kurduğu partiyiz. AKP'yi medya ya da medya patronları kurmadı.



‘Muhtar değil ama Başbakan oldum’



Benim için 'Erdoğan muhtar bile olamaz' diyorlardı. Ama benim milletim Erdoğan'a Başbakanlık verdi. Bu nasıl bir çelişki. Sinop'un Alperenlerinden Sarı Saltuğ'un bir sözü var: "Sözün kesin olsun Hak dilinden gelsin". Bunlarda böyle bir şey yok. Milletin arzularının ihtiyaçlarının önünde yıllarca engel oldular. Bugun milletdin taleplerini hatırladılar. Şimdi sandık görünce açılımları hatırladılar.



Bu millet artık sandık demokratlarını seçim demokratlarını çok iyi tanıyor. Sandık zamanı gel demokrat ol. Yok öyle! Her zaman demokrat olacaksın.



Kriz ABD kaynaklı



Küresel bir krizle karşı karşıyayız. Bu kriz ABD kaynaklı. Bunlar yıllar yılı seçim ekonomisiyle işi götürdü. Biz halkımıza böyle bir bedel ödetmemek için yasalar çıkardık, değişim ve dönüşümü gerçekleştirdik. Kara delikleri kapattık, halkın parasını halk için kullandık. O yüzden sağlam bir zeminde ilerliyoruz.



‘Aldırma gönül’



Türkiye artık eski Türkiye değil. O dönemin bir daha açılmayacağını görsünler anlasınlar. Biliyorsunuz Sinop Kalesi'nden Sinop hapishanesinden şairin güzel bir dizesi var. Neydi o? Başın öne eğilmesin, aldırma gönül aldırma. Bu çok önemli, mesele bu. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. İnşallah bu Sinop hapishanesi de başı öne eğik olmayanların, aldıran gönüllerin değil, aldırmayan gönüllerin buluştuğu yer haline gelecek. AK Parti iktidarının görevi budur. Kültür turizminde de inşallah Sinop önemli bir merkez haline gelecek.

