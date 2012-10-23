T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan: yıllar sonra 'kimdir bu Tenzile ana' diyecekler

Van depreminde, yıkılan ve hasar gören okulların yerine yapılan yeni okulların açılışı bugün yapıldı

23 Ekim 2012 20:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Erciş İlçesi'nde annesi adına yaptırılan ilköğretim okulunun açılışını yaptı. Başbakan Erdoğan, törende okulu yaptıran EVYAP firmasının sahibine ''Fikret Evyap abimize çok teşekkür ederim'' diyerek seslendi.

Van'da büyük yıkıma neden olan depremlerde ağır hasar gören ve yıkılan okuların yerine yenilerini yapılırken, bu okulların büyük bülümünün adları da değiştirildi. Erciş İlçesi'nde yıkılan Atatürk İlköğretim Okulu'nun yerine EVYAP Firması tarafından yaptırılan okula, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi adına 'Tenzile Ana İlkokulu ve Tenzile Ana Ortaokulu', Van'daki Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nun yerine yaptırılan okula da, yaptıran televizyoncu Acun Ilıcalı'nın annesi 'İlknur Ilıcalı İlkokulu' adı verildi. Bugün okulların açılışı yapıldı.

Başbakan Erdoğan, annesi adına yaptırılan ilköğretim okulunun açılışında şunları söyledi:

Ben farklı bir duygu içindeyim. Özellikle Evyap ailesine, Fikret Evyap abimize çok teşekkür ediyorum.Bana çok ciddi bir sürpriz yaptı. Yıkılan okulun yerine inşa ettiği okula annemin adını verdi. Merhum annemin adı Erciş’te de anılacak. Yıllar sonra ‘’Kimdir bu Tenzile Ana?’’ dediklerinde bir zamanlar ‘’Bu ülkede başbakanlık yapmış Tayyip Erdoğan’ın annesiydi’’ diyecekler. Ruhuna bir Fatiha okunursa bu da bizim mutluluğumuz olur.

ETİKETLER

başbakan erdoğantenzile anavanokulaçılış

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24