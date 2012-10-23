Erdoğan: yıllar sonra 'kimdir bu Tenzile ana' diyecekler

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Van'ın Erciş İlçesi'nde annesi adına yaptırılan ilköğretim okulunun açılışını yaptı. Başbakan Erdoğan, törende okulu yaptıran EVYAP firmasının sahibine ''Fikret Evyap abimize çok teşekkür ederim'' diyerek seslendi.

Van'da büyük yıkıma neden olan depremlerde ağır hasar gören ve yıkılan okuların yerine yenilerini yapılırken, bu okulların büyük bülümünün adları da değiştirildi. Erciş İlçesi'nde yıkılan Atatürk İlköğretim Okulu'nun yerine EVYAP Firması tarafından yaptırılan okula, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi adına 'Tenzile Ana İlkokulu ve Tenzile Ana Ortaokulu', Van'daki Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nun yerine yaptırılan okula da, yaptıran televizyoncu Acun Ilıcalı'nın annesi 'İlknur Ilıcalı İlkokulu' adı verildi. Bugün okulların açılışı yapıldı.

Başbakan Erdoğan, annesi adına yaptırılan ilköğretim okulunun açılışında şunları söyledi:

Ben farklı bir duygu içindeyim. Özellikle Evyap ailesine, Fikret Evyap abimize çok teşekkür ediyorum.Bana çok ciddi bir sürpriz yaptı. Yıkılan okulun yerine inşa ettiği okula annemin adını verdi. Merhum annemin adı Erciş’te de anılacak. Yıllar sonra ‘’Kimdir bu Tenzile Ana?’’ dediklerinde bir zamanlar ‘’Bu ülkede başbakanlık yapmış Tayyip Erdoğan’ın annesiydi’’ diyecekler. Ruhuna bir Fatiha okunursa bu da bizim mutluluğumuz olur.