Erdoğan, Yıldırım ve Akar'a soru hazırlayan Darbe Komisyonu, MİT Müsteşarı'nı es geçti

TBMM Darbe Araştırma Komisyonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’a darbe sürecine ilişkin sorular hazırladı. Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, her üç isime de “Darbe girişimini nasıl öğrendiniz? 15 Temmuz gecesi neler yaşadınız?” soruları oldu. MİT Müsteşarı Hakan Fidan için herhangi bir yazılı soru gönderilmedi.

Komisyon Erdoğan’a Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı döneminde 17 - 25 Aralık 2013 öncesinde MGK’de “Fethullah” ön adıyla başlayan illegal bir yapıya dair soruşturma başta olmak üzere herhangi bir hususun gündeme gelip gelmediği sorulurken, Gazeteci Fehmi Koru’nun ABD’ye giderek Gülen’le görüşmesi konusuna da değinildi. 'FETÖ' ile Türkiye’ye karşı terör faaliyetleri yürüten örgütler arasındaki ilişkilere dönük kanaati sorulan Erdoğan’dan, ABD ve AB’nin FETÖ hakkındaki tutumlarını değerlendirmesi talep edildi. “Darbe girişimini ilk kez nerede ve nasıl duydunuz?” sorusu yöneltilirken, öğrendikten sonra kimlerle hangi temaslarda bulunduğu ve İstanbul’a gelme kararı, darbe girişimi hakkında bir ön duyum, kanaat ve şüphesinin olup olmadığı öğrenilmek istendi. Soru metninde “15 Temmuz gecesi neler yaşadınız? Görev süreniz içerisinde FETÖ/PDY örgütünü güvenlik açısından tehdit olarak gören herhangi bir rapor ya da bilgi size sunuldu mu? 15 Temmuz FETÖ darbe ve işgal girişiminin sizede en önemli hedefi neydi? Kanaatinize göre örgüt, devleti ele geçirme hedefini ve darbeci kimliğini sonradan mı edinmiştir?” soruları da yer aldı.

Yıldırım’a sorular

Başbakan Yıldırım’a da benzer sorular yöneltilirken, Türkiye’de güvenlik ve istihbarat hizmetlerinin MİT, Genelkurmay, Emniyet ve Jandarma arasında bölüşülmüş olmasının hizmette aksaklıklara yol açtığı iddiaları anımsatıldı ve güvenlik ve istihbarat alanındaki eksiklik ve zaafiyetlerin neler olduğu ve nasıl giderilebileceği soruldu. Darbe olacağına ilişkin bir sezgi ve kanaatinin olup olmadığı sorulan Yıldırım’a, MİT Müsteşarı Fidan’la ilk etapta görüşememesi konusu da soru olarak yöneltilecek. Erdoğan ve Yıldırım için hazırlanan soruların gönderilip gönderilmemesi konusu henüz netlik kazanmadı.

Fidan görüşmesi soruldu

Komisyon Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’a yazılı soru gönderecek. Akar’a yöneltilen en önemli soru darbe günü MİT Müsteşarı Fidan’ın Genelkurmay ziyareti oldu. Akar’a, “MİT Müsteşarı ile görüşmenizde neler konuştunuz”, “Darbe girişimini nasıl öğrendiniz?” soruları yöneltildi. 15 Temmuz akşamı kendisine yönelik işkence olup olmadığı gibi konuları da kapsayan “15 Temmuz gecesi neler yaşadınız” sorusuna da yanıt istenecek. Akar’a “FETÖ mensuplarının TSK’ye sızmasını önlemek için aldığınız tedbirler neler” sorusu da sorulacak.

Bu arada MİT Müsteşarı Hakan Fidan için henüz bir soru metni hazırlanmadığı öğrenildi.