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Politika

Erdoğan YHT ile Konya'ya gitti ANKARA (A.A)

23 Ağustos 2011 21:09

-Erdoğan YHT ile Konya'ya gitti ANKARA (A.A) - 23.08.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Konya arasında ilk seferini gerçekleştiren Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile saat 17.35'te Konya'ya gitti. Başbakan Erdoğan'ı, Ankara Garından Ankara Valisi Alaaddin Yüksel ve diğer yetkililer uğurladı. Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de Konya'ya gitti.

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