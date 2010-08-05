-ERDOĞAN: YETER, 'SÖZ DE, KARAR DA MİLLETİN' AYDIN (A.A) - 05.08.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Tıpkı Adnan Menderes gibi haykırıyoruz, 'yeter' diyoruz, yeter, 'söz de, karar da milletindir' diyoruz'' dedi. 20 ayrı tesisin açılışını yapmak üzere Aydın'a gelen Erdoğan, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde, tesislerin Aydınlılara hayırlı uğurlu olmasını temenni etti. Başbakan Erdoğan, ''Aydın'ın kendilerine, Çaka Bey'in, Umur Bey'in, en önemlisi de bir yiğidin, bir özgürlük kahramanının, bir demokrasi şehidi merhum Adnan Menderes'in emaneti olduğunu'' söyledi. Erdoğan, ''Merhum Menderes, siyaset meydanına çıktı, yiğitçe, mertçe, efelere yakışır şekilde demokrasi, özgürlük ve millet için 'yeter' dedi, 'yeter söz milletindir' dedi'' diye konuştu. Bu emaneti yüklenerek bu yola çıktıklarını, 7.5 yıldır da bu emanete gözleri gibi baktıklarını ifade eden Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: ''İleri demokrasiye 'evet' diyoruz. Özgürlüklere 'evet' diyoruz. Güçlü Türkiye'ye 'evet' diyoruz. Yeniden büyük Türkiye'ye 'evet' diyoruz. Tıpkı Adnan Menderes gibi haykırıyoruz, 'yeter' diyoruz, yeter, 'söz de, karar da milletindir' diyoruz. İdamından önce merhum Menderes şunları söylemişti: İdam edilmek için ortada hiçbir sebep yok. Ölüme kadar metanetle gittiğimi, silahların gölgesinde yaşayan efendilerinize söyleyebilecek misiniz? Adnan Menderes'in ölüsü sizi ebediyete kadar takip edecek ve sizi silip süpürecek.'' Başbakan Erdoğan, 12 Eylül 2010 tarihinin merhum Adnan Menderes'in vasiyetinin yerine getirileceği, Menderes'in uğruna can verdiği milli iradenin ve demokrasi mücadelesinin güç kazanacağı tarih olacağını belirterek, şunları söyledi: ''Statükocu, vesayetçi, milli iradeyi küçümseyen zihniyetin son bulacağı gündür. 12 Eylül'de Adnan Menderes'in vasiyetini yerine getirecek misiniz? Adnan Menderes'in, Fatin Rüştü Zorlu'nun, Hasan Polatkan'ın ruhlarını şad edecek misiniz? Demokrasiye, milli iradeye sahip çıkacak mısınız? Demokrasiye 'evet' mi, özgürlüklere 'evet' mi, milli iradeye 'evet' mi, bir daha 27 Mayısların, 12 Eylüllerin yaşanmaması için 'evet' mi? Sevdamız millet, kararımız evet. Sevdamız millet, oyumuz evet.''